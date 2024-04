Giá xăng dầu tăng kéo CPI nhích nhẹ

TPO - Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,07% so với tháng trước, nguyên nhân chính do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, so với tháng 12/2023, CPI tháng 4 năm nay tăng 1,19% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,4%. Bình quân bốn tháng đầu năm, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Trong mức tăng 0,07% của CPI tháng 4, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Nhóm giao thông tăng cao nhất 1,95% (làm CPI chung tăng 0,19 %), chủ yếu do giá xăng trong nước tăng 4,78%, giá dầu diezen tăng 2,01%, ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng. Phí học bằng lái xe,giá dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại, dịch vụ trông giữ xe tăng do nhu cầu cao. Đáng chú ý, giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 10,42%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,92% do thời tiết giao mùa, các loại virus gây bệnh sinh sôi. Số ca viêm phổi, thủy đậu, tay chân miệng tăng nhanh, người dân có nhu cầu mua các loại thuốc tăng cường hệ miễn dịch.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27% chủ yếu do tăng giá các mặt hàng đồ dùng cá nhân (tăng 0,6%). Trong đó, giá đồ trang sức tăng 5,4% theo giá vàng trong nước.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,21%. Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,12%.Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%.

Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống, bưu chính, viễn thông, giáo dục.

Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 2,79% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân bốn tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,93%), chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng CPI.