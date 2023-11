Tăng giá điện: EVN có hơn 3.200 tỷ đồng, dự báo mới về CPI

TPO - Về việc giá điện được điều chỉnh tăng 4,5% từ ngày 9/11, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, việc tăng giá điện sẽ giúp tập đoàn này có thêm khoản thu hơn 3.200 tỷ đồng từ năm đến cuối năm. Tăng giá điện lần này làm tăng chỉ số giá tiêu dùng 0,035% và chưa được tính khoản chênh lệch tỷ giá hơn 14.000 tỷ đồng của các năm trước.

Đề xuất tăng giá điện thấp hơn mức tăng chi phí thực tế

Trả lời các câu hỏi của PV Tiền Phong về việc tăng giá điện, ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc điều chỉnh giá điện thực hiện theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm nay có một số thông số đầu vào ảnh hưởng đến chi phí của EVN. Theo đó, sản lượng thuỷ điện giảm gần 17 tỷ kWh do hạn hán và El Nino kéo dài. Giá nhiên liệu cũng duy trì ở mức rất cao. Cụ thể, giá than năm 2023 tăng 29-46% so với mức áp dụng năm 2021. Giá dầu cũng tăng khoảng 18% so với năm 2021. Đặc biệt tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh gần 4% đến thời điểm hiện nay và ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của EVN.

“Tập đoàn đã báo cáo các bộ, ban ngành, đánh giá tác động của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và xin ý kiến Chính phủ cho điều chỉnh giá điện”, ông Phước cho hay.

Trả lời câu hỏi về việc giá điện tăng thêm 4,5% đã đủ bù đắp các khoản chi phí tăng thêm trong giá thành điện hay chưa, ông Phước cho biết, việc tăng giá điện giúp EVN tăng doanh thu khoảng 3.200 tỷ đồng. Số tiền này giúp tập đoàn giảm bớt khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao.

“Giá bán lẻ điện hiện nay vẫn thấp hơn giá thành. Tuy nhiên để đảm bảo an sinh xã hội, tập đoàn đã đề xuất tăng giá điện thấp hơn mức tăng chi phí thực tế”, ông Phước cho hay.

Cũng theo đại diện EVN, trong cơ cấu giá thành hiện nay, chi phí mua điện chiếm 83% chi phí giá thành của ngành điện. Gần 17% còn lại là chi phí của khâu truyền tải, phân phối. Để hạn chế tác động tăng giá, tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị triệt để tiết giảm chi phí, cắt giảm chi phí.

Hộ gia đình trả tiền điện cao nhất

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh EVN, tăng giá điện sẽ ảnh hưởng đến người nghèo, người thuộc diện chính sách. Theo quy định hiện hành, những nhóm đối tượng này sẽ được hỗ trợ 30 kWh đầu tiên bằng tiền. Với những hộ dùng điện nhiều nhất, từ trên 401 kWh trở lên, mỗi tháng cũng chỉ phải trả tăng thêm 55.600 đồng/tháng.

Về việc giữ giá điện thấp hơn so với giá thành, chưa tính đúng, tính đủ các chi phí và ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, đại diện EVN cho biết, tập đoàn đã có báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương - cho biết, việc điều chỉnh giá điện lần này vẫn chưa bao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá hơn 14.000 tỷ đồng của các năm trước đây. Toàn bộ các khoản chênh lệch tỷ giá này vẫn đang được treo lại vì nếu tính vào giá điện sẽ khiến giá tăng rất mạnh.

“Tăng giá điện sẽ ảnh hưởng đến các ngành sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào. Ước tính tăng giá điện sẽ làm tăng chỉ số CPI 0,035%”, ông Hòa cho hay.

Theo tính toán, với khách hàng kinh doanh dịch vụ (547.000 khách hàng), sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 230.000 đồng/tháng. Khách hàng sản xuất (có 1.909 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 432.000 đồng/tháng. Với Khách hàng hành chính sự nghiệp (có 681 nghìn khách hàng): sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng/tháng.