Giá vàng nhẫn bất ngờ giảm

TPO - Sáng nay (1/5), giá vàng nhẫn quay đầu giảm cùng chiều với giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng nhẫn mất mốc 76 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn 74,38 - 75,98 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn 73,8 - 75,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn ở mức trên 82 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.292 USD/ounce, giảm mạnh 42 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 70 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong 1 tuần trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4 do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Đồng USD tăng 0,3% đã khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm chuẩn cũng cao hơn làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý này.

Mặc dù giảm mạnh, nhưng vàng vẫn có được tháng tăng thứ 3 liên tiếp nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại rủi ro địa chính trị và lực mua từ các ngân hàng trung ương. Giá vàng đã tăng 3% trong tháng 4 và chinh phục được mức cao kỷ lục 2.431,29 USD/ounce vào đầu tháng.

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.322,36 USD/ounce, tăng 8,54% so với tháng 3 do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 6,95% so với tháng trước, tăng 17,01% so với tháng 12/2023, tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm tăng 20,75%.

Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn vàng thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng nhẫn hơn 5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên niêm yết ở mức 24.246 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giao dịch đồng USD mua vào 25.148 đồng/USD, bán ra 25.458 đồng/USD.