Anh Trai "Say Hi" 2025 đi hơn nửa đường, đâu sẽ là điểm bứt phá ở chặng cuối?

HHTO - Anh Trai “Say Hi” 2025 đang dần đi đến hồi kết nhưng với không ít khán giả, chương trình năm nay vẫn chưa thật sự bật lên được như kỳ vọng dù hội tụ nhiều gương mặt đình đám với loạt sân khấu chất lượng cao.

Đặt trong bức tranh chung các chương trình thực tế âm nhạc những năm gần đây, Anh Trai “Say Hi” 2025 chưa thể hiện được sức hút nổi bật như mùa 1. Lượt xem vẫn thuộc top cao nhưng độ phủ sóng và sức lan tỏa của các ca khúc đều ở mức khiêm tốn so với "tiền nhiệm". Sự trầm lắng này không chỉ đến từ yếu tố nội dung, mà còn phản ánh nhiều vấn đề trong cách sản xuất và chiến lược xây dựng thương hiệu.

Sự bão hòa của các chương trình âm nhạc

Bắt đầu từ Chị Đẹp Đạp Gió mùa 1, chỉ trong vòng 2 năm, khán giả Việt đã chứng kiến hơn 5 chương trình âm nhạc thực tế "sống còn", quy tụ hàng loạt nghệ sĩ đình đám. Thị trường show âm nhạc thực tế vì thế đang có dấu hiệu rơi vào trạng thái bão hòa, khi các format ngày càng giống nhau về cách dàn dựng lẫn nội dung. Việc lặp lại mô hình thi đấu, biểu diễn, phát hành ca khúc mới khiến các chương trình dần mất đi sự mới mẻ, dù có thay đổi dàn nghệ sĩ hay đầu tư sân khấu.

Anh Trai “Say Hi” 2025 ra đời trong bối cảnh đó, được kỳ vọng tiếp nối thành công của 2 chương trình Say Hi trước. Nhưng khi công thức “nhập vai nhóm nhạc” đã trở nên quen thuộc giữa lúc dạng chương trình này bị bão hòa, khán giả không còn dồn nhiều quan tâm như trước. Nhà sản xuất dù đã nỗ lực đổi mới bằng cách thức phân đội, chọn bài nhưng thiếu đi nhân tố "tạo đề tài" hay "cây gánh miếng" bên cạnh MC Trấn Thành, đây là yếu tố khiến Anh Trai "Say Hi" 2025 đi hơn nửa chặng đường vẫn chưa thể đột phá.

Phát sóng gấp gáp và cạnh tranh lịch trình cuối năm

Dễ nhận thấy Anh Trai “Say Hi” 2025 được khởi động và quảng bá ngay sau khi Em Xinh “Say Hi” vừa khép lại. Khoảng cách giữa hai mùa chỉ hơn một tháng (Em Xinh "Say Hi" kết thúc ngày 23/8/2025 và Anh Trai "Say Hi" 2025 lên sóng từ 20/9/2025) khiến khán giả chưa kịp “hồi sức” sau chuỗi chương trình liên tiếp. Trong khi đó, dàn nghệ sĩ từ "Em Xinh" vẫn đang phủ sóng dày đặc với các dự án cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm, khiến phần chú ý của công chúng bị phân tán.

Em Xinh “Say Hi” vẫn còn chưa hạ nhiệt thì Anh Trai “Say Hi” 2025 đã lên sóng.

Bên cạnh đó, thời điểm phát sóng của Anh Trai “Say Hi” 2025 cũng rơi vào giai đoạn cao điểm cuối năm khi thị trường giải trí đang bùng nổ với các concert tổng kết và đại nhạc hội. Khán giả tập trung cho các sự kiện nhìn lại năm cũ hơn và vẫn đang nhiệt huyết ủng hộ cho những "thần tượng đến trước" của họ. Vì thế, tệp khán giả đón nhận Anh Trai “Say Hi” 2025 vô tình bị thu hẹp.

Chương trình được triển khai khá gấp rút nhằm kịp tiến độ cho chuỗi hoạt động tổng kết cuối năm của Vie Channel - nhiều khả năng hướng tới một concert chung cho cả Em Xinh “Say Hi” và Anh Trai “Say Hi” 2025.

Chất lượng âm nhạc

Hình ảnh Giám đốc âm nhạc JustaTee mệt mỏi vì sáng tác ban đầu có thể khiến khán giả bật cười, nhưng thực tế lại phản ánh rõ áp lực của ê-kíp khi phải duy trì năng suất sáng tạo cao trong thời gian dài. Anh Trai "Say Hi" 2025 đã cởi mở hết cỡ khi cho phép các nghệ sĩ chỉnh sửa demo thoải mái, đến mức "chỉ còn giữ mỗi tên bài". Nhưng "tác dụng phụ" của việc "giải phóng" này là chương trình thiếu đi những "bài giải" ngoạn mục cho những "đề thi" khó xơi như cách Hào Quang hay Ngáo Ngơ từng khiến khán giả trầm trồ. Hiếm có sản phẩm nào tạo được hiệu ứng "đi đến đâu cũng thấy" như cách mùa 1 làm được ở ngay Live stage 2.

Tuy nhiên, điểm sáng không phải là không có. Người Yêu Chưa Xinh Ra tạo trend với phần rap của BigDaddy. Hơn Là Bạn và Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn tạo hiệu ứng khá ổn trên các nền tảng social, có thể gọi là "thoát vòng fan". Đây là những ca khúc “làm đúng và đủ”, không cầu kỳ hay thử nghiệm quá mức.

Có thể thấy, khán giả đại chúng vẫn dễ bị chinh phục bởi những giai điệu bắt tai với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ hoặc những bản tình ca Ballad chậm rãi, dễ đồng cảm. Đó là những tín hiệu cho thấy, có thể dù khởi đầu an toàn nhưng Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vẫn có những tiềm năng để bứt phá khi vẫn còn gần một nửa hành trình mới kết thúc. Các "Anh trai" ngày càng gắn kết hơn, hiểu nhau trong quá trình làm nhạc và việc cho ra những sản phẩm hợp thị hiếu, hiệu ứng viral mạnh mẽ là hoàn toàn có thể.

“Thế hệ mới” chưa đủ sức gánh thương hiệu

Một nỗ lực đáng ghi nhận của các chương trình do Vie Channel sản xuất nằm ở việc tập trung vào các gương mặt trẻ, tạo cơ hội cho họ cọ xát, học hỏi từ các tiền bối giàu kinh nghiệm. Anh Trai "Say Hi" 2025 giới thiệu số lượng tân binh vượt trội so với mùa 1 và chứng kiến sự tỏa sáng của CONGB, Đỗ Nam Sơn, Jaysonlei, Sơn.K...

Dù mang đến nguồn năng lượng tươi mới, lựa chọn này lại khiến chương trình có phần hụt hơi về mặt lan tỏa khi những tân binh chiếm tỉ trọng cao. Các nghệ sĩ trẻ chưa có lượng người hâm mộ đủ lớn để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh, trong khi những gương mặt nổi bật hơn như Vũ Cát Tường hay Ngô Kiến Huy lại không được đặt vào trung tâm câu chuyện để dẫn dắt cảm xúc khán giả.

Nếu đặt lên bàn cân, Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên từng làm rất tốt điều mà mùa 2 chưa đạt được: Xây dựng được cảm xúc và tính chân dung cho từng nghệ sĩ. Mùa 1 mang hơi thở của “một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang đi tìm bản sắc”, vì vậy các tập phát sóng tập trung nhiều vào quá trình từ việc thu demo, chỉnh sửa ca khúc cho đến những chia sẻ sâu lắng của các "Anh trai". Chính sự gần gũi ấy khiến khán giả cảm nhận được nỗ lực và câu chuyện cá nhân của từng gương mặt, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ.

Trong khi đó, Anh Trai "Say Hi" 2025 lại mang hơi hướng “show âm nhạc trình diễn” hơn là “show kể chuyện”. Các tập được dựng chỉn chu, sân khấu hoành tráng, nhưng phần chia sẻ và hậu trường bị rút gọn, khiến khán giả khó kết nối cảm xúc. Thậm chí, những câu chuyện đáng lẽ có thể tạo nên chiều sâu cho chương trình lại xuất hiện rải rác trên trang cá nhân của nghệ sĩ, thay vì được đưa lên màn hình - nơi chúng đáng ra có thể chạm đến nhiều người hơn.

Anh Trai “Say Hi” 2025 đang gặp phải thách thức nhưng vẫn còn thời gian để cải thiện, cơ hội lội ngược dòng còn đó, liệu nhà sản xuất có nhìn ra mấu chốt để tạo nên đột phá?