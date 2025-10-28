Chủ đề tranh luận: Anh Trai "Say Hi" mùa 2 có thực sự hụt hơi so với mùa 1?

HHTO - Nhiều ý kiến tranh luận về việc Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang chưa thể chứng minh được sức hút, đặc biệt nếu so với mùa 1. Sự thực thì sao?

Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đi qua 1/3 hành trình nếu chiếu theo các mùa trước. Chương trình đang đối mặt với nhiều luồng tranh luận, cho rằng chưa có sức lan tỏa đúng như kỳ vọng, đặc biệt nếu so với mùa đầu tiên hay thậm chí Em Xinh "Say Hi". Liệu điều này có thật sự chính xác?

Anh Trai "Say Hi" mùa 2 có đang thiếu sức hút thật sự?

Đầu tiên, hãy nhìn qua các con số "biết nói" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Trong vòng Live Stage 2 vừa qua, các ca khúc đều được đầu tư công phu về dàn dựng, trình diễn, thế nhưng lượt xem vẫn chưa tương xứng. Hiện tại, mới chỉ có Đa Nghi, 3 Chìm 7 Nổi, Dẫu Có Đến Đâu đang sở hữu "triệu view", trong khi các đội khác ở mức vài trăm nghìn.

Còn về mức độ bùng nổ danh tiếng, chưa có ca khúc nào của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 tạo nên làn sóng mạnh mẽ khắp mạng xã hội như Catch Me If You Can hay Hào Quang của cùng thời điểm này làm được trong mùa 1.

Như vậy nếu đặt lên bàn cân so sánh, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang chưa có một cột mốc lan tỏa mạnh mẽ như mùa đầu tiên. Một trong những nguyên nhân chính đến từ lịch phát sóng của chương trình. Diễn ra liền kề ngay sau Em Xinh "Say Hi", Anh Trai "Say Hi" mùa 2 từng khiến không ít khán giả cảm giác dồn dập, không có nhịp nghỉ.

Trong vài năm qua, các chương trình thi đấu âm nhạc Việt Nam xuất hiện nhiều, tạo nên làn sóng "đu idol quốc nội" mạnh mẽ. Thế nhưng, nó cũng tạo nên sự bão hòa song song, khiến khán giả cảm thấy "ngợp" bởi các chương trình nối đuôi nhau liên tục hoặc fan cũ chưa "thoát show" và sức nóng của dàn nghệ sĩ mùa trước vẫn chưa nguôi nhiệt để tiếp đón "nền văn minh" mới.

"Vũ trụ Say Hi" vốn dĩ tạo ra không gian sáng tạo đầy mới mẻ, hiện tại bị cho là đang thiếu đi yếu tố tranh luận hay cạnh tranh kịch tính để giữ chân người xem. Mùa 1, ngoài các cơn sốt từ nhạc mới trình làng liên tục, các phần chơi game chọn đội của các "Anh trai" cũng không thiếu trò chơi "thoát vòng fan", tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Anh Trai "Say Hi" mùa 2 cũng có chơi game nhưng chưa đột phá.

Anh Tú Atus được coi là "ông hoàng mảng miếng" của mùa 1, thiết lập nhiều "từ khóa" trở thành đặc sản của "vũ trụ Say Hi". "Phản ứng hóa học" giữa Anh Tú Atus và các "Anh trai" khác như ISAAC, Song Luân, HIEUTHUHAI... cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc thú vị. Mùa 2 có hài hước nhưng chưa "đủ miếng" để tạo nên không khí rôm rả, hài hước và khiến khán giả ngóng chờ từ game đến trận đấu chính như mùa 1.

Tiếp tục câu chuyện về lịch phát sóng, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các chương trình giải trí khác. Nổi bật nhất là Running Man Vietnam mùa 3, 2 Ngày 1 Đêm mùa 4, A.I là AI? với nội dung thuần giải trí cũng góp phần phân tán sự chú ý của khán giả. Trong bối cảnh này, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 không dễ tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Running Man Vietnam mùa 3 chiếu cùng ngày, cùng giờ tạo thành thế "gà cùng một mẹ đá nhau".

Một yếu tố nữa được nhiều cư dân mạng đề cập, khiến mùa 2 chưa thể gây sốt là dàn thí sinh. Khác với mùa 1 quy tụ nhiều "Anh trai" vốn đã được biết đến rộng rãi từ trước như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Đức Phúc..., mùa 2 chủ yếu gồm các gương mặt tân binh trẻ, còn khá e dè và cần bảo vệ hình tượng nên chưa tạo được dấu ấn mạnh, cần thời gian để khán giả "nhớ mặt gọi tên".

Dàn tân binh "Say Hi" mùa 2 đang nỗ lực để bùng nổ danh tiếng hơn.

Ngoài ra, việc YouTube xóa bỏ Top Trending cũng là lý do được một số người xem nhắc đến. Thiếu đi một bảng xếp hạng mang tính cạnh tranh, được khán giả quan tâm đông đảo, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 nghiễm nhiên mất đi một "trận địa" lớn để quảng bá âm nhạc của mình. Tuy rằng hiện tại Top Trending đã được thay thế bằng BXH nhạc YouTube, đây vẫn còn là điều mới mẻ với khán giả, cần nhiều thời gian để làm quen.

Các ca khúc của mùa 2 vẫn có hạng cao trên BXH của YouTube.

Dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng Anh Trai "Say Hi" mùa 2 không hẳn là "hụt hơi", thậm chí còn nhiều cơ hội bứt phá. Chương trình vẫn đang có nhiều ca khúc có lượt xem cao như Độc Nhất Vô Nhị, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn...

Quyết định chưa loại bất kỳ thí sinh nào sau Live Stage 2 cũng được đánh giá là nước đi khôn ngoan, giúp các gương mặt trẻ có thêm thời gian để khẳng định tài năng và xây dựng độ nhận diện.

Thêm vào đó, chất lượng sân khấu của chương trình vẫn được duy trì ở mức cao, với sự đầu tư chỉn chu và sáng tạo. Khán giả kỳ vọng các vòng Live stage tiếp theo sẽ có những ca khúc bắt tai, có độ replay cao hơn, nhờ đó mới dễ chạm đến khán giả hơn chứ không chỉ là hình ảnh, concept đẹp hay vũ đạo đỉnh.