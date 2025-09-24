"Anh trai" có quá khứ bất ngờ nhất: Từng là thực tập sinh Kpop, cùng nhà AOA, Rowoon

Với Anh Trai "Say Hi" mùa 2, thông tin về các tân binh có xuất thân là thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc được đông đảo khán giả quan tâm từ khi công bố dàn cast. Tuy nhiên, sau khi tập 1 lên sóng, một "Anh trai" là rapper nổi tiếng đã "khui sít-rịt", hé lộ CV từng thực tập trong công ty giải trí Hàn khiến Trấn Thành và nhiều anh em khác bất ngờ.

Cụ thể trong tập 1, MC Trấn Thành đã yêu cầu các "Anh trai" từng có thời gian thực tập tại Hàn Quốc tập hợp để khán giả hiểu rõ hơn về họ. Bên cạnh những cái tên tỏa rõ "aura thần tượng", dễ đoán và đã quen thuộc với khán giả trong khoảng 1 năm gần đây như CONGB, Đỗ Nam Sơn và Dillan Hoàng Phan, thì sự xuất hiện của OgeNus khiến ai nấy ngạc nhiên. Trấn Thành đã phải hỏi lại lần nữa cho chắc và OgeNus đã xác nhận.

Sau đó, OgeNus cùng CONGB, Đỗ Nam Sơn và Dillan Hoàng Phan có màn dance battle - so tài vũ đạo cực chất. Qua đó, chàng rapper 9X đã chứng tỏ được bản thân còn "giấu nghề", ngoài rap và sáng tác.

Tối 23/9, OgeNus "xả ảnh" quãng thời gian làm thực tập sinh K-Pop khoảng 1 năm tại Hàn Quốc, chứng thực cho những khán giả còn hoài nghi về CV của mình.

Sinh năm 1997, OgeNus (hay Nguyễn Tuấn Duy) đã có khoảng thời gian thực tập tại Hàn Quốc xấp xỉ 18 tháng. Anh gia nhập FNC Entertainment - một trong những công ty giải trí có tiếng, "nhà chung" của các nhóm/ ban nhạc thần tượng nổi như cồn một thời là AOA, FTISLAND, CNBlue, SF9..., cũng như một số diễn viên như Rowoon, Jung Hae In... Sau khi giấc mơ debut tại Hàn không thành hiện thực, anh chọn trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp.

OgeNus khi còn là thực tập sinh K-Pop.

Tư liệu thực tập tại FNC Entertainment của OgeNus.

Thời khắc tỏa sáng của OgeNus là khi anh tham gia Rap Việt mùa 3, tạo dấu ấn mạnh mẽ với màn trình diễn ca khúc Nàng. Anh phô diễn sở trường rap melody mượt mà, khiến giám khảo JustaTee phải thốt lên rằng như đang xem chính mình thời trẻ. OgeNus về đội của huấn luyện viên BigDaddy, tiếp tục chinh phục khán giả với những sân khấu như Anh Không Cố Ý hay Mẹ Biết Mẹ Buồn. Tuy dừng lại trước thềm Chung kết nhưng OgeNus được đánh giá là một đối thủ mạnh năm đó, sở hữu nhiều ca khúc "gây sốt" làm hành trang bắt đầu sự nghiệp.

Từ thời điểm mới nổi lên ở Rap Việt, không ít khán giả đã biết quá khứ từng thực tập tại Hàn của OgeNus. Anh cũng có vài lần xác nhận điều này khi tham gia trả lời phỏng vấn. Nhưng vì dấu ấn tại Rap Việt quá mạnh cũng như phong cách âm nhạc "chất chơi", cool ngầu sau này mà nhiều khán giả để ý đến anh thời gian gần đây không biết về "era thực tập sinh" của OgeNus.

Sau Rap Việt, OgeNus tiếp tục xây dựng sự nghiệp một cách bền vững. Anh ra mắt các sản phẩm âm nhạc cá nhân như Không Yêu Đến Thế Đâu, Đa Nghi, hay hợp tác với BigDaddy trong album Nhân Trần và ra mắt album đầu tay THỜI - Part 1. Năm ngoái, sau khi lỡ hẹn với Anh Trai Say Hi mùa 1, OgeNus đã tỏa sáng tại Our Song Việt Nam khi ghép đôi với đàn chị Lương Bích Hữu. Đến năm nay, OgeNus xác nhận là 1 trong 30 mảnh ghép của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, nhờ đó mà có dịp tiếp tục làm việc với BigDaddy, hay các rapper thân thiết khác như TEZ, Phúc Du.

Kết thúc tập 1, OgeNus nằm trong Liên quân 1 với sân khấu Chill Guys Ngon Zai do BigDaddy dẫn dắt. Trong tập 2, anh chàng sẽ tiếp tục lập đội với BigDaddy, Phúc Du, Hustlang Robber và Dillan Hoàng Phan trong ca khúc Người Yêu Chưa Sinh Ra, đảm nhận vai trò nhóm trưởng. Đây chỉ mới là bắt đầu cho hành trình dài hơi sắp tới, và OgeNus vẫn đang là "con tướng mạnh" được người xem kỳ vọng tạo nên nhiều bất ngờ.