Ám Hà Truyện: Bành Tiểu Nhiễm phải làm gấp một việc sau khi tên tuổi được hâm nóng

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bành Tiểu Nhiễm là cái tên được chú ý nhất phim Ám Hà Truyện lúc này, khiến cho ê kíp của cô phải làm gấp một việc để giải quyết tình hình.

Ám Hà Truyện hiện đang phát sóng và trở thành điểm sáng trong sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm. Nhiều năm sau thành công của Đông Cung, cô mới có một vai diễn gây chú ý nhiều như Mộ Vũ Mặc của Ám Hà Truyện.

banh-tieu-nhiem-2.jpg
banh-tieu-nhiem-3.jpg
banh-tieu-nhiem-4.jpg
banh-tieu-nhiem-5.jpg
Bành Tiểu Nhiễm từng thành công với phim Đông Cung

Mộ Vũ Mặc lúc nào xuất hiện cũng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng để che giấu tính cách lạnh lùng, thậm chí tàn độc của một sát thủ đỉnh cao. Nếu như nhiều nữ chính phim cổ trang ghi điểm với trang phục mang tông màu rực rỡ thì Mộ Vũ Mặc lại toàn mặc đồ tối màu đầy bí ẩn. Nhưng chính vì thế mà Bành Tiểu Nhiễm càng thêm vẻ ma mị, lạnh lẽo mà cũng rất thu hút.

banh-tieu-nhiem-13.jpg
banh-tieu-nhiem-14.jpg
Cô cũng đang gây ấn tượng với phim Ám Hà Truyện

Ở phim Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm gây ấn tượng với trang phục đỏ rực rỡ, ai cũng nghĩ cô chỉ hợp với những sắc màu nóng nhưng chẳng ngờ váy áo màu tím đậm trong Ám Hà Truyện cũng hợp đến không ngờ. Thậm chí chiếc mặt nạ Mão Thố đeo để che giấu danh tính cũng được khán giả yêu thích và còn tìm mua trên các sàn thương mại điện tử.

banh-tieu-nhiem-6.jpg
banh-tieu-nhiem-7.jpg
Mặt nạ cô đeo trong phim cũng được khán giả tìm mua

Mới đây, netizen Trung Quốc còn phát hiện phòng làm việc của Bành Tiểu Nhiễm đang tuyển dụng rất nhiều vị trí như quản lý điều hành, giám đốc truyền thông, nhân viên văn phòng hay nhân viên truyền thông. Hóa ra trước đây, ê kíp Bành Tiểu Nhiễm chỉ có hai người hỗ trợ, một quản lý kiêm nhiệm nhiều việc, một nhân viên làm cả chụp ảnh, quay dựng video và chạy truyền thông.

banh-tieu-nhiem-9.jpg
Danh tiếng Bành Tiểu Nhiễm đang tăng lên nhờ Ám Hà Truyện

Hiện giờ, danh tiếng Bành Tiểu Nhiễm đang tăng lên nhờ Ám Hà Truyện, các lời mời công việc gửi về nhiều hơn, lịch trình bận rộn hơn nên nữ diễn viên phải tìm thêm người hỗ trợ. Netizen đều hy vọng sau khi có thêm nhân viên, Bành Tiểu Nhiễm sẽ tận dụng được cơ hội từ Ám Hà Truyện để đẩy mạnh tên tuổi.

