Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

A.I LÀ AI tập 3: Trương Quỳnh Anh bật khóc trước "song trùng" tinh vi, chạm đúng nỗi đau

Như Lê

HHTO - Trong tập 3 chương trình "A.I LÀ AI?", dàn song trùng đối đáp khôn khéo, cao tay, không cần “biết tuốt” vẫn khiến dàn sao gồm Trương Quỳnh Anh, Trịnh Thăng Bình, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Uyển Ân và Thuận Nguyễn trở nên bối rối.

Trịnh Thăng Bình là người đầu tiên bị song trùng ảo “thâu tóm”. Song trùng giới thiệu bản thân là Trịnh Thăng Trầm, và chọn Pháp Kiều làm mục tiêu “tấn công” với bí mật cùng đi ăn uống đến 2 giờ sáng ở quận 5 (cũ).

Trong lúc Pháp Kiều đang hoang mang, Uyển Ân đã khai thác được dữ kiện đầu tiên: thích chơi ma sói. Phiên bản A.I tiết lộ Trịnh Thăng Bình là người lụy tình kèm bằng chứng là chiếc áo cặp cũ mà “nhà gái” từng sở hữu. Nam ca sĩ cho biết sau khi chia tay, anh thường có thói quen giữ lại đồ cũ để làm kỷ niệm. Chẳng ai ngờ rằng chiếc áo anh từng thanh lý lại lọt vào tay của song trùng.

9ai-la-ai-tap-3-8632.png

Uyển Ân và Trịnh Thăng Bình nghi ngờ song trùng là Gin Tuấn Kiệt qua cách nhíu mắt, nhếch mép và nuốt nước bọt liên tục. Pháp Kiều lại cho rằng đằng sau lớp A.I kia chính là Negav. Ngoài ra, Ngô Kiến Huy, Quốc Anh, Anh Tú… cũng nằm trong nhóm nghi vấn.

Sau cùng, song trùng chính thức lộ diện là Gin Tuấn Kiệt. Nam nghệ sĩ tiết lộ, bà xã Puka đã cập nhật các “tin đồn” của dàn khách mời. Gin Tuấn Kiệt chia sẻ anh chỉ biết đôi chút về Trịnh Thăng Bình, cũng như có dịp đi tâm sự với nhau, từ đó có thêm tư liệu để hóa trang thành A.I.

3-ai-la-ai-tap-3-3141.png
4-ai-la-ai-tap-3-471.png

Sau Trịnh Thăng Bình, Trương Quỳnh Anh trở thành khách mời thứ hai có phiên bản A.I. Song trùng chỉ giới thiệu ngắn gọn “Tôi là Trương Quỳnh Anh”. Sự kiệm lời này khiến Trương Quỳnh Anh suy luận rằng người đứng sau lớp A.I khá thân với cô, sợ nói nhiều thì lộ chuyện.

Nữ nghệ sĩ phán đoán song trùng là Sam nhờ khuôn miệng chúm chím, trong khi Uyển Ân nghi ngờ đây là diễn viên Nguyên Thảo. Để gợi ý thêm cho các khách mời, song trùng ảo đã hát ca khúc Nhật Ký Của Mẹ, và khẳng định rằng Trương Quỳnh Anh bình thường không dám nghe hay hát bài này. Song trùng còn biết chuyện Trương Quỳnh Anh muốn tìm một người bạn trai có thể yêu thương con mình.

48ai-la-ai-tap-3-5457.png

Trương Quỳnh Anh vẫn kiên định với đáp án là Sam, các khách mời khác đoán rằng song trùng có thể là Thu Thủy, Phương Trinh Jolie, Lê Giang. Sau cùng, song trùng thứ hai của tập 3 chính là Thu Thủy. Với sự xuất hiện của mình, Thu Thủy muốn gửi một món quà đến Trương Quỳnh Anh với tư cách là mẹ đơn thân một thời gian. Nữ ca sĩ hy vọng Trương Quỳnh Anh sẽ sớm tìm được người mới thật sự yêu thương mình và con, khiến cô rơi nước mắt ngay trên sân khấu.

43ai-la-ai-tap-3-9339.png

Tuy nhiên, vẫn còn một phiên bản song trùng nữa của Trương Quỳnh Anh. Song trùng tiết lộ thông tin của Thuận Nguyễn, Trương Quỳnh Anh và cả Trấn Thành. Đáng bất ngờ, song trùng của Trương Quỳnh Anh lại chính là Hari Won - khách mời từng được chính nữ ca sĩ “đóng giả”. Qua màn “lột mặt nạ” này, Trấn Thành khẳng định A.I dù có tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế được những người có cá tính quá nổi trội và đặc biệt.

52ai-la-ai-tap-3-875.png
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#Trương Quỳnh Anh #A.I Là Ai? #song trùng #Trịnh Thăng Bình #Thu Thủy #Hari Won

Xem thêm

Cùng chuyên mục