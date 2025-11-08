A.I LÀ AI tập 3: Trương Quỳnh Anh bật khóc trước "song trùng" tinh vi, chạm đúng nỗi đau

HHTO - Trong tập 3 chương trình "A.I LÀ AI?", dàn song trùng đối đáp khôn khéo, cao tay, không cần “biết tuốt” vẫn khiến dàn sao gồm Trương Quỳnh Anh, Trịnh Thăng Bình, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Uyển Ân và Thuận Nguyễn trở nên bối rối.

Trịnh Thăng Bình là người đầu tiên bị song trùng ảo “thâu tóm”. Song trùng giới thiệu bản thân là Trịnh Thăng Trầm, và chọn Pháp Kiều làm mục tiêu “tấn công” với bí mật cùng đi ăn uống đến 2 giờ sáng ở quận 5 (cũ).

Trong lúc Pháp Kiều đang hoang mang, Uyển Ân đã khai thác được dữ kiện đầu tiên: thích chơi ma sói. Phiên bản A.I tiết lộ Trịnh Thăng Bình là người lụy tình kèm bằng chứng là chiếc áo cặp cũ mà “nhà gái” từng sở hữu. Nam ca sĩ cho biết sau khi chia tay, anh thường có thói quen giữ lại đồ cũ để làm kỷ niệm. Chẳng ai ngờ rằng chiếc áo anh từng thanh lý lại lọt vào tay của song trùng.

Uyển Ân và Trịnh Thăng Bình nghi ngờ song trùng là Gin Tuấn Kiệt qua cách nhíu mắt, nhếch mép và nuốt nước bọt liên tục. Pháp Kiều lại cho rằng đằng sau lớp A.I kia chính là Negav. Ngoài ra, Ngô Kiến Huy, Quốc Anh, Anh Tú… cũng nằm trong nhóm nghi vấn.

Sau cùng, song trùng chính thức lộ diện là Gin Tuấn Kiệt. Nam nghệ sĩ tiết lộ, bà xã Puka đã cập nhật các “tin đồn” của dàn khách mời. Gin Tuấn Kiệt chia sẻ anh chỉ biết đôi chút về Trịnh Thăng Bình, cũng như có dịp đi tâm sự với nhau, từ đó có thêm tư liệu để hóa trang thành A.I.

Sau Trịnh Thăng Bình, Trương Quỳnh Anh trở thành khách mời thứ hai có phiên bản A.I. Song trùng chỉ giới thiệu ngắn gọn “Tôi là Trương Quỳnh Anh”. Sự kiệm lời này khiến Trương Quỳnh Anh suy luận rằng người đứng sau lớp A.I khá thân với cô, sợ nói nhiều thì lộ chuyện.

Nữ nghệ sĩ phán đoán song trùng là Sam nhờ khuôn miệng chúm chím, trong khi Uyển Ân nghi ngờ đây là diễn viên Nguyên Thảo. Để gợi ý thêm cho các khách mời, song trùng ảo đã hát ca khúc Nhật Ký Của Mẹ, và khẳng định rằng Trương Quỳnh Anh bình thường không dám nghe hay hát bài này. Song trùng còn biết chuyện Trương Quỳnh Anh muốn tìm một người bạn trai có thể yêu thương con mình.

Trương Quỳnh Anh vẫn kiên định với đáp án là Sam, các khách mời khác đoán rằng song trùng có thể là Thu Thủy, Phương Trinh Jolie, Lê Giang. Sau cùng, song trùng thứ hai của tập 3 chính là Thu Thủy. Với sự xuất hiện của mình, Thu Thủy muốn gửi một món quà đến Trương Quỳnh Anh với tư cách là mẹ đơn thân một thời gian. Nữ ca sĩ hy vọng Trương Quỳnh Anh sẽ sớm tìm được người mới thật sự yêu thương mình và con, khiến cô rơi nước mắt ngay trên sân khấu.

Tuy nhiên, vẫn còn một phiên bản song trùng nữa của Trương Quỳnh Anh. Song trùng tiết lộ thông tin của Thuận Nguyễn, Trương Quỳnh Anh và cả Trấn Thành. Đáng bất ngờ, song trùng của Trương Quỳnh Anh lại chính là Hari Won - khách mời từng được chính nữ ca sĩ “đóng giả”. Qua màn “lột mặt nạ” này, Trấn Thành khẳng định A.I dù có tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế được những người có cá tính quá nổi trội và đặc biệt.