90% giỏ hàng T&T Homes Elite Rivera Vĩnh Long 'Sold out' chỉ sau 2 giờ mở bán

Hơn 90% giỏ hàng T&T Homes Elite Rivera được khách hàng lựa chọn chỉ sau hơn 2 giờ mở bán, tạo điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường bất động sản Vĩnh Long. Sức hấp thụ tại sự kiện cũng đánh dấu hành trình ấn tượng của T&T Homes - trụ cột bất động sản của T&T Group với triết lý kiến tạo những đô thị khơi nguồn tri thức.

Khách hàng “chốt đơn” xuyên trưa

10h sáng ngày 13/9, hơn 500 khách hàng và nhà đầu tư địa phương cùng các tỉnh thành lân cận đã đổ về, lấp đầy khán phòng Trung tâm Hội nghị Hương Sen (315 Phạm Thái Bường, Phước Hậu, Vĩnh Long). Sự kiện ra mắt, mở bán T&T Homes Elite Rivera liên tục duy trì sức nóng, bùng nổ chốt đơn kéo dài tới hơn 1 giờ trưa.

Chỉ sau hơn 2 giờ mở bán, 90% giỏ hàng của T&T Homes Elite Rivera đã có chủ

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - một nhà đầu tư đến từ TP HCM chia sẻ, bản thân ngóng chờ sự kiện từ nhiều tháng qua và không muốn bỏ lỡ cơ hội khi biết quỹ căn có hạn. “Tôi rời quê lên TP.HCM sinh sống từ lâu. Tuy nhiên, áp lực kẹt xe và ồn ào ở thành phố khiến tôi luôn ấp ủ nguyện vọng tìm một ngôi nhà ven sông thanh bình tại Vĩnh Long để trở về dưỡng già. Thật may mắn vì hôm nay đã không bỏ lỡ!”.

Trong khi đó, anh Lý Bảo Hiền hiện đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ cho biết, đã “phải lòng” căn shophouse tại T&T Homes Elite Rivera ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quyết tâm sở hữu không gian sống mới chính mang ý nghĩa bước ngoặt đổi đời với gia đình anh: “Thế hệ chúng tôi giờ rất thích môi trường sống xanh, sạch và đi kèm hệ thống tiện ích đồng bộ. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên địa phương và nét hiện đại, chuẩn mực quốc tế tại dự án đáp ứng đúng mong muốn này”.

Anh Lý Bảo Hiền check-in tại sự kiện, chia sẻ niềm vui trở thành cư dân tương lai của T&T Homes Elite Rivera

Tâm lý của khách hàng đã phản ánh đúng kết quả mở bán của T&T Homes Elite Rivera. Chỉ sau hơn 2 giờ công bố quỹ căn gồm 274 sản phẩm, trong đó có 106 căn shophouse, 148 căn liền kề và 20 căn biệt thự ven sông tung ra thị trường, nhiều mã khớp lệnh được thực hiện, nhanh chóng xác lập con số 90% giỏ hàng thanh khoản thành công.

“Dự án đã hoàn thiện xây dựng thực tế nên nhận được sự ngóng đợi rất lớn từ thị trường. Việc chính thức mở bán thời điểm này đã đáp ứng đúng sự kỳ vọng tích cực của đông đảo khách hàng” - ông Tạ Minh Kha - Tổng Giám đốc của Southern Homes Việt Nam, đánh giá.

Bên cạnh sức hút từ sản phẩm đã hiện hữu, T&T Homes cũng tạo thêm động lực cho khách hàng tiên phong bằng loạt chính sách ưu đãi được công bố ngay tại sự kiện mở bán. Theo đó, khách hàng sở hữu 1-2 căn được hưởng mức chiết khấu lên đến 3%, cùng bộ quà tặng tân gia trị giá tới 200 triệu đồng/căn biệt thự và 100 triệu đồng/shophouse, liền kề. Đáng chú ý, khách hàng hoàn tất giao dịch ngay tại sự kiện còn nhận thêm khoản tặng tiền mặt lên tới 100 triệu đồng/căn biệt thự và 50 triệu đồng/shophouse, liền kề.

Việc tung ưu đãi, quà tặng ngay tại thời điểm mở bán không chỉ gia tăng lợi ích cho những khách hàng quyết định sớm, mà còn tạo thêm lực đẩy cho thanh khoản của quỹ căn giới hạn tại T&T Homes Elite Rivera.

Không khí “chốt đơn” T&T Homes Elite Rivera sôi động kéo dài xuyên trưa

“Đô thị khơi nguồn tri thức” - DNA độc bản thị trường

Tọa lạc tại phường Phước Hậu – trung tâm mới của Vĩnh Long, T&T Homes Elite Rivera sở hữu thế đất ngã ba sông, gắn với đặc trưng sông nước của vùng ĐBSCL. Vị trí đắc địa của dự án còn thể hiện ở khả năng kết nối nhanh chóng với Quốc lộ 53, Quốc lộ 1, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, thế giao thủy và khả năng kết nối liên vùng tạo nên lợi thế kép: thuận an cư trong lòng đô thị và thuận kết nối với các động lực phát triển mới.

Chưa dừng lại, khi đặt trong bức tranh quy hoạch của Vĩnh Long sau sáp nhập với trung tâm hành chính – chính trị đặt tại TP. Vĩnh Long., T&T Homes Elite Rivera có thêm lợi thế từ vị thế trung tâm của đô thị mới.

“Khi trung tâm hành chính đặt tại Vĩnh Long trong sự liên kết vùng giữa ba tỉnh Vĩnh Long – Bến Tre – Trà Vinh, một lượng lớn doanh nghiệp và tầng lớp cư dân tinh hoa sẽ hội tụ về đây sinh sống và làm việc nhằm thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh”, ông Tạ Minh Kha Tổng giám đốc của Southern Homes Việt Nam nói.

T&T Homes Elite Rivera có quy mô 11,5ha, sở hữu vị trí đắc địa, trở thành Đô thị khơi nguồn tri thức đầu tiên tại Vĩnh Long

Sức hút của T&T Homes Elite Rivera còn đến từ những giá trị nội tại. Dự án đưa những giá trị bản địa vào không gian sống đương đại, lấy cảm hứng từ kiến trúc các công trình di sản như nhà cổ Cai Cường, Bình Thủy, đồng thời kết hợp ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải và mô hình đô thị sinh thái ven đầm Florida (Mỹ). Sự giao thoa giữa bản sắc địa phương và tinh hoa quốc tế còn được thể hiện tại khách sạn Hilton Garden Inn lấy cảm hứng từ làng nghề gạch gốm Mang Thít, với hệ mái vòm, kết cấu ba gian và gam màu gạch nung đặc trưng; khu biệt thự ven sông sử dụng tông trắng thanh lịch; các dãy shophouse, phố thương mại mang sắc màu rực rỡ, hướng tới một không gian giao thương sôi động.

Khách sạn Hilton Garden Inn dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027, trở thành một trong những công biểu tượng của Vĩnh Long

Vượt trên giá trị của một khu đô thị mang chuẩn sống cao cấp, T&T Homes Elite Rivera được phát triển để trở thành một động lực tăng trưởng của địa phương. Dự án đặt con người, giáo dục và công nghệ vào trung tâm của định hướng phát triển khi hướng tới kết nối nguồn lực hơn 25.000 sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Vĩnh Long thông qua tuyến phố công nghệ, khu học tập mở và các hoạt động kết nối doanh nghiệp – nhà trường – cộng đồng. T&T Homes cũng hợp tác với các tập đoàn công nghệ, đưa AI và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thế hệ trẻ, qua đó góp phần hình thành một môi trường kết nối tri thức, nhân lực và hoạt động kinh tế ngay trong đô thị.

“Bằng T&T Homes Elite Rivera, T&T Homes đã hiện thực hóa định hướng “Đô thị khơi nguồn tri thức”: kế thừa tri thức của vùng đất, tiếp nhận tinh hoa tri thức của thế giới và tiếp tục lan tỏa những tri thức mới trong đời sống cộng đồng”, ông Hoàng Việt Cường - Tổng Giám đốc T&T Homes chia sẻ.

Buổi lễ mở bán dự án T&T Homes Elite Rivera thu hút hơn 500 khách hàng và đại lý tham dự.

Hơn 90% giỏ hàng được lựa chọn chỉ sau hơn 2 giờ mở bán cho thấy nhu cầu đối với những sản phẩm hiện hữu tại tâm điểm phát triển mới của đô thị. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng giới hạn, phần sản phẩm còn lại của T&T Homes Elite Rivera được dự báo tiếp tục thu hút sự quan tâm từ những khách hàng tìm kiếm cơ hội an cư, kinh doanh và đón đầu dư địa phát triển của Vĩnh Long.

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Các Đại lý chiến lược phân phối sản phẩm dự án T&T Homes Elite Rivera:

- Công Ty Cổ Phần Cen HCM

https://cenhcm.vn/

- Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bất Động Sản Southern Tech

https://southern.vn/

- Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Tiến Tiến Phát

https://ttpreal.com/

- Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Euro Holdings

https://www.facebook.com/EuroHoldingsOfficial/

- Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Thành Thắng Cần Thơ

https://thanhthanggroup.com.vn