582 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

TPO - Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới đây, là dịp khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua toàn quân.

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cho biết, Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân thi đua xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), thông tin về Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Đại hội triệu tập 582 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn quân trong giai đoạn 5 năm vừa qua.

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, thông tin về chương trình Dạ hội Thanh niên chào mừng thành công Đại hội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, thông qua Đại hội, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ Đại hội, sẽ diễn ra Lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, dưới sự chủ trì của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó là chương trình Giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến được tổ chức vào tối 24/9, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; chương trình Dạ hội Thanh niên chào mừng thành công Đại hội dự kiến được tổ chức vào tối 28/9.

Quang cảnh buổi họp báo.