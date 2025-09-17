Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

582 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới đây, là dịp khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua toàn quân.

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cho biết, Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân thi đua xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

tcct-2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), thông tin về Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Đại hội triệu tập 582 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn quân trong giai đoạn 5 năm vừa qua.

tcct-4.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, thông tin về chương trình Dạ hội Thanh niên chào mừng thành công Đại hội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, thông qua Đại hội, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ Đại hội, sẽ diễn ra Lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, dưới sự chủ trì của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó là chương trình Giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến được tổ chức vào tối 24/9, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; chương trình Dạ hội Thanh niên chào mừng thành công Đại hội dự kiến được tổ chức vào tối 28/9.

tcct-1.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Theo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), ngày 24/7/2025, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã họp, thông qua các nội dung Đại hội và xem xét khen thưởng trong tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025; thông qua danh sách đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng đối với 84 tập thể, đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với 151 tập thể và 158 cá nhân.

Nguyễn Minh
#Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #Bộ Tổng tham mưu #Tổng cục Chính trị #Quân đội nhân dân Việt Nam #điển hình tiên tiến

Xem thêm

Cùng chuyên mục