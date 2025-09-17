Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

5 đối tượng đầu thú sau khi nam thanh niên người Trung Quốc trốn thoát khỏi nơi giam lỏng

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
TPO - Nghe lỏm thông tin mình sẽ bị đưa tiếp sang Campuchia, Lưu Tường hoảng sợ, tìm cách trốn thoát đêm 31/8 và đến trình báo cơ quan chức năng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh thành công chuyên án LC925, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 1/9, anh Lưu Tường (tên tiếng Trung: Liu Xiang, sinh năm 2006, quê huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trình báo việc bị một số đối tượng người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc lừa đưa vào Việt Nam, với ý định tiếp tục chuyển sang Campuchia để làm thuê.

Theo lời khai, Lưu Tường được hứa hẹn công việc với mức lương 10.000 nhân dân tệ/tháng. Tuy nhiên, sau khi vượt sông Hồng nhập cảnh trái phép, anh bị đưa vào một ngôi nhà ở phường Lào Cai và bị quản thúc, không được ra ngoài. Nghe lỏm thông tin mình sẽ bị đưa tiếp sang Campuchia, Lưu Tường hoảng sợ, tìm cách trốn thoát đêm 31/8 và đến trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi biết Lưu Tường bỏ trốn, ngày 3/9, nhóm 5 đối tượng đã ra đầu thú, gồm: Vũ Thị Bích (sinh năm 1982, trú tại phường Lào Cai, Lào Cai), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972, xã Phú Nghĩa, Hà Nội), Lý Văn Táp (sinh năm 1986, xã Xuân Hòa, Lào Cai), Tẩn Ồng Nhị (sinh năm 2003, xã Gia Phú, Lào Cai), Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1966, xã Bảo Hà, Lào Cai).

8729.jpg
Lực lượng Biên phòng Lào Cai áp giải các đối tượng phạm tội đưa người nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trung Dũng.
8728.jpg
Đối tượng Vũ Thị Bích tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng.

Điều tra ban đầu xác định: Vũ Thị Bích là người liên hệ, thỏa thuận với chủ Trung Quốc, nhận 4.600 nhân dân tệ/người; Nguyễn Văn Dũng trực tiếp tổ chức đón người, nhận 3.000 nhân dân tệ/người; Lý Văn Táp sang Trung Quốc nhận người, được trả 900.000 đồng/người; Tẩn Ồng Nhị và Nguyễn Đức Thắng lái thuyền vượt sông, nhận 300.000 đồng/chuyến.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã lập biên bản, tạm giữ các đối tượng và khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" để tiếp tục điều tra.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#nhập cảnh trái phép #đấu tranh chống tội phạm nhập cảnh #bắt giữ nhóm tổ chức nhập cảnh #đồn biên phòng Lào Cai #chuyên án LC925 #tội phạm tổ chức nhập cảnh trái phép #quản thúc người nhập cảnh trái phép #bảo vệ an ninh biên giới #đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép #khởi tố vụ án nhập cảnh trái phép

