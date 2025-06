400 chiến sĩ nhí trải nghiệm khóa huấn luyện ‘Học kỳ trong Quân đội’

TPO - Ban tổ chức kỳ vọng, chương trình "Học kỳ trong Quân đội" sẽ là nơi rèn luyện toàn diện về thể chất, trí tuệ, kỹ năng và nhân cách cho thanh thiếu nhi, giúp mỗi học viên khi trở về sẽ viết tiếp câu chuyện đẹp nhất của tuổi trẻ.

Sáng 31/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong Quân đội tỉnh Nghệ An” năm 2025 với chủ đề: “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Mạnh Phong - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; Thượng tá Lê Thái Hà - Phó Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 4; ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng và Truyền thông, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An; anh Nguyễn Ngọc Châu - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An. Tham dự chương trình còn có hàng trăm phụ huynh và 400 chiến sĩ nhí từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh tham gia “Học kỳ trong Quân đội”.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Mạnh Phong - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khẳng định: “Viết tiếp câu chuyện hòa bình" không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là lời hiệu triệu thiêng liêng. Đó là lời nhắc nhở chân thành rằng hòa bình không phải là điều sẵn có, mà là kết quả của sự hy sinh, gian khổ của hàng triệu người đi trước, để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong bình yên, học tập và mơ ước”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, khi bước vào “Học kỳ trong Quân đội”, các em không chỉ khoác lên mình màu áo xanh của người lính mà còn khoác lên tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và tình đồng đội. 9 ngày sắp tới sẽ là một hành trình không hề dễ dàng. Các em phải rời xa gia đình, rèn luyện thể lực, tự chăm sóc bản thân và vượt qua chính mình. Tuy nhiên, chính trong những phút giây đó, từng giọt mồ hôi, từng bước chân hành quân, từng lần gấp chăn vuông góc hay san sẻ cùng bạn bè sẽ là những nấc thang để các em trưởng thành.

Anh Nguyễn Mạnh Phong bày tỏ sự tin tưởng, sau khóa học, các em sẽ trở về không chỉ với vóc dáng mạnh mẽ hơn, mà còn với tâm hồn biết yêu thương, tinh thần biết sẻ chia, và khát vọng sống có lý tưởng, có mục tiêu, có trách nhiệm.

Được biết, chương trình Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Nghệ An được tổ chức từ năm 2011 đến nay. Trải qua 14 năm, chương trình “đã được tổ chức và khẳng định là một mô hình giáo dục hiệu quả, nhân văn, góp phần quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng sống, truyền thống yêu nước và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.

Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 31/5 đến 8/6, với quy mô hơn 400 học viên đến từ trong và ngoài tỉnh.

Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là nơi rèn luyện toàn diện về thể chất, trí tuệ, kỹ năng và nhân cách cho thanh thiếu nhi, giúp mỗi học viên khi trở về sẽ viết tiếp câu chuyện đẹp nhất của tuổi trẻ bằng tinh thần dấn thân, kỷ luật, trách nhiệm, yêu thương và khát vọng sống đẹp, sống có ích.