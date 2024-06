Chiến sỹ nhí trải nghiệm Học kỳ trong Quân đội

TPO - Sáng 9/6, tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sư đoàn 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong Quân đội - Thép đã tôi thế đấy” tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2024.

Mặc dù trời mưa khá nặng hạt nhưng 116 chiến sỹ nhí là thanh thiếu niên trên địa bàn tham gia “Học kỳ trong Quân đội” kỳ này cùng các bậc phụ huynh học sinh vẫn náo nức, phấn khởi, hồi hộp trong Lễ xuất quân với tinh thần hành quân ngay từ ngày đầu “vượt nắng, thắng mưa”. Theo kế hoạch, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2024 tổ chức trong 8 ngày (từ 9/6 đến ngày 16/6), tại Trung đoàn 141, thuộc Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu I.

Trong chương trình các chiến sỹ trẻ được làm quen quân ngũ, rèn luyện tinh thần tự giác, kỷ luật quân đội; sắp xếp nội vụ; điều lệnh quản lý bộ đội, đội ngũ tay không. Tìm hiểu về nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, truyền thống của bộ đội cụ Hồ và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Chiến sỹ nhí còn được học kỹ thuật sơ cấp cứu, kỹ năng đi rừng, kỹ năng sống, kỹ năng thuyết trình, sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm, kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể. Kỹ năng sử dụng các trang mạng xã hội; được giáo dục về giới tính, giáo dục văn hóa trẻ, tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, định hướng nghề nghiệp…

Từ những bài thể dục buổi sáng, trò chơi vận động, các diễn đàn xây dựng ý thức và nhân cách, hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, hành quân dã ngoại, về nguồn cho đến những nội dung tràn đầy cảm xúc như viết nhật ký, viết thư tay - tiễn thư về gia đình, giã từ gian dối, giúp các chiến sỹ nhí nâng cao ý thức trách nhiệm đối với gia đình, người thân và cộng đồng, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

Anh Đoàn Thành Công - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Lạng Sơn chia sẻ: Trong những ngày cao điểm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, hoạt động “Học kỳ trong Quân đội - Thép đã tôi thế đấy” tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, năm 2024 có ý nghĩa thiết thực. Tự hào khoác lên mình màu áo của Quân đội nhân dân Việt Nam, với phương châm “Thép đã tôi thế đấy” với những trải nghiệm quân ngũ sẽ là những thử thách để các chiến sỹ vượt lên chính mình, thay đổi nhận thức, lớn lên bằng sự cảm nhận thực tiễn, liên hệ trách nhiệm bản thân.

“Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, năm 2024 sẽ góp phần xây dựng một lớp thanh niên Việt Nam tiên tiến, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh văn hóa, năng động, vững vàng trong cuộc sống và sẵn sàng cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Chúng ta cùng quyết tâm để giành kết quả tốt nhất trong các nội dung chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2024 đã đề ra”, anh Đoàn Thành Công nhấn mạnh.

Nhiều chiến sỹ nhí chia sẻ: Tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Lạng Sơn lần này với hơn một tuần rời xa gia đình sẽ giúp các em tìm lại những giá trị thân thuộc, khắc sâu hình ảnh gia đình vào trái tim, để sống và trải nghiệm quân ngũ, rèn luyện ý thức tự lập, kỷ luật, biết vượt qua khó khăn, sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ cộng đồng, đánh thức bản thân và tỏa sáng.

Nghệ An: 400 học viên kết thúc 1 tuần trải nghiệm làm chiến sỹ

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An và Trường Quân sự Quân khu IV tổ chức Lễ tổng kết và bế mạc chương trình "Học kỳ trong quân đội" tỉnh Nghệ An năm 2024.

Tham dự chương trình có anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Đại tá Trần Văn Thông - Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 4 cùng đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An và sở, ban, ngành cấp tỉnh.

“Học kỳ trong quân đội" tỉnh Nghệ An năm 2024 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 9/6 tại Trường Quân sự Quân khu 4 (huyện Nam Đàn) với gần 400 học viên đến từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Đây là năm thứ 13 chương trình được tổ chức tại Nghệ An.

Trong 8 ngày tham gia chương trình, 400 học viên nhí đã được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh giáo dục, lịch sử dân tộc, huấn luyện kỹ năng sơ, cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, thực hành mắc võng lều khi hành quân… từ đó rèn luyện cho các em đức tính tự lập, xây dựng lối sống có tính kỷ luật. Cùng với đó, các em được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng mềm, tinh thần xung kích tình nguyện cho thanh, thiếu niên; rèn luyện tính tự lập của học viên thông qua các nội dung như sắp xếp nội vụ, tự giặt quần áo, tăng gia sản xuất và những kiến thức cần thiết để tự chăm sóc bản thân và xây dựng tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc trong tập thể, cách thích nghi và sinh tồn trong xã hội hiện đại.

Tại chương trình tổng kết, Ban tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2024 đã trao tặng Giấy khen cho 70 học viên xuất sắc. Đồng thời, trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học cho các học viên tham gia.