Hàng không - Du lịch

Google News

4 ngày nghỉ TPHCM thu hơn 4.000 tỷ đồng

Hương Chi
Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều địa điểm, chương trình thu hút du khách tham quan, giúp TPHCM thu về 4.140 tỷ đồng trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chiều 2/9, đại diện Sở Du lịch TPHCM cho biết, thống kê sơ bộ trong 4 ngày lễ, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí tại thành phố ước khoảng 1.450.000 lượt; khách quốc tế đến ước khoảng 45.600 lượt; khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 300.000 lượt. Công suất phòng ước đạt khoảng 87%. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 4.140 tỷ đồng.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, các cơ sở lưu trú áp dụng mức giảm giá từ 15-45%, tặng kèm bữa sáng, voucher dịch vụ, dịch vụ đưa đón hoặc ưu đãi cho khách đặt sớm và đi theo nhóm.

Các nhà hàng, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại cũng đồng loạt triển khai chương trình “giờ vàng khuyến mãi”, combo dịch vụ, giảm giá từ 10-50% cho hàng ngàn sản phẩm, kết hợp hoạt động bốc thăm trúng thưởng, mang đến nhiều trải nghiệm phong phú cho khách tham quan, mua sắm.

bd.png
TPHCM thu về hơn 4.000 tỷ đồng trong bốn ngày nghỉ.

Tại phường Bình Dương tổ chức nhiều điểm vui chơi, giải trí thu hút du khách gồm phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Thủ Dầu Một, công viên Thanh Lễ, hồ Dầu Tiếng, khu du lịch Thủy Châu.

Khu vực biển phường Vũng Tàu và các phường lân cận trở thành điểm đến nổi bật, thu hút đông đảo du khách dịp lễ. Nhờ lợi thế cách khoảng 2 giờ di chuyển từ trung tâm Thành phố, phường Vũng Tàu và các phường lân cận được xem là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ năm nay.

Các khách sạn, resort khu vực ven biển đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi phục vụ du khách nghỉ dưỡng hấp dẫn như giảm giá phòng 15-40%, tặng kèm bữa sáng, dịch vụ spa, voucher ẩm thực, cùng các chương trình ưu đãi dành cho gia đình và nhóm khách đoàn. Nhà hàng hải sản và dịch vụ ẩm thực ven biển triển khai combo ưu đãi, giờ vàng khuyến mãi, tạo thêm sức hút cho thực khách.

Theo Sở Du lịch TPHCM, mặc dù Hà Nội là trung tâm của sự kiện nhưng tại TPHCM đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, thu hút du khách. Các hãng hàng không tăng chuyến, riêng Vietjet Air đã tăng thêm khoảng 10.000 chỗ trên gần 50 chuyến bay, phục vụ nhu cầu đi lại nội địa tăng cao.

Các nền tảng như Agoda và Booking.com ghi nhận dòng tìm kiếm và đặt phòng dành cho Hà Nội tăng mạnh, nhưng cũng phản ánh hiện tượng tương tự ở TPHCM khi nhiều người khởi hành từ miền Nam để đi tham gia lễ lớn ở Hà Nội hay các địa điểm khác.

Hương Chi
Trọng Thịnh
#TPHCM #Quốc khánh 2/9 #Bình Dương #Vũng Tàu #du lịch #ngân sách #du khách

