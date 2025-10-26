30 Anh Trai "Say Hi" ngược ký ức với "Reply 2000s", dàn đội trưởng gây bất ngờ

HHTO - Live stage 3 Anh Trai "Say Hi” 2025 mở màn với concept “Reply 2000s”, đưa khán giả trở lại tuổi thơ và ra mắt đội hình sáu nhóm kết hợp cùng khách mời đặc biệt.

Hồi ức tuổi thơ cùng concept “Reply 2000s”

Tập 6 của Anh Trai “Say Hi” 2025 mở ra với chủ đề Reply 2000s - lời hồi đáp gửi đến tuổi thơ rực rỡ của thế hệ 8X - 9X. Sân khấu được đầu tư hóa thành những góc đường hoài niệm, đưa 30 Anh Trai cùng khán giả trở về những nơi ký ức gắn với trò chơi điện tử bốn nút hay mạng xã hội Yahoo!.

Khi được MC Trấn Thành gợi nhắc về tuổi thơ, các Anh trai nhanh chóng “mở kho ký ức” với loạt kỷ niệm đậm chất thế hệ 9X: Từ chiếc “Nokia đập đá”, Yahoo! cho đến giai điệu “Sài Gòn cô tiên năm 2000”,...

BigDaddy xúc động nhớ lại những ngày đầu nghe Rap từ khi mới 9, 10 tuổi. Thái Ngân kể về tuổi thơ bên chiếc điện thoại bàn và trò “Hugo” huyền thoại, còn Robber gọi mì gói là “món ăn quốc dân”.

"Khoảng cách thế hệ" là khi Đỗ Nam Sơn cho biết thời điểm đó mình còn chưa sinh ra.

Nhưng có lẽ “tuổi thơ dữ dội” nhất thuộc về Vũ Cát Tường khi kể lại trò “liều lĩnh” nhảy phà xuống sông cùng anh em họ, còn Ngô Kiến Huy lại nhớ về “game thực tế một mạng” trèo qua nhà trẻ trộm xoài khiến ai nghe cũng vừa sợ vừa buồn cười.

Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường "vén màn" tuổi thơ dữ dội.

Dàn đội trưởng mới tạo làn sóng lớn

Khác với hai vòng trước, Live stage 3 chứng kiến sự xáo trộn bất ngờ trong đội hình khi có đến tám ứng cử viên với điểm cá nhân cao nhất ở vòng trước tranh cử đội trưởng. Để chọn ra sáu đội trưởng chính thức, các Anh trai tổ chức một màn bình chọn đặc biệt. Kết quả, CONGB, Dillan Hoàng Phan, HUSTLANG Robber, Ngô Kiến Huy, BigDaddy và Phúc Du chính thức trở thành “đầu tàu” dẫn dắt vòng thi này.

Các Anh trai "bỏ phiếu" cho người họ muốn trở thành đội trưởng.

Loạt trò chơi tuổi thơ như “Bốc thăm bịch me”, “Tình đầu quá chén”, “Tạt đi ký ức” hay “Lăn tròn mộng ước” lần lượt được tái hiện, mang khán giả trở về không khí sân trường rộn ràng của những năm tháng xưa. Thông qua từng phần thi, các đội trưởng lần lượt chọn thành viên để hoàn thiện đội hình chính thức.

Sáu đội trưởng của Live stage 3.

Màn “tranh quyền” gây cấn cùng dàn nữ khách mời

Không khí Live stage 3 thêm phần sôi động khi MC Trấn Thành công bố sáu “người bạn đặc biệt” sẽ kết hợp cùng các đội: Mỹ Mỹ, Min, Bảo Thy, Orange, Lamoon và 52Hz. Các Anh Trai phải trò chuyện qua giao diện “Yahoo! chat” mô phỏng để đoán danh tính “người lạ bí ẩn”.

Sau phần tương tác, loạt “cặp đôi hoàn hảo” được hình thành: Team CONGB - Mỹ Mỹ, Team HUSTLANG Robber - Lamoon, Team BigDaddy - Orange, Team Phúc Du - 52Hz, Team Dillan Hoàng Phan - Bảo Thy, và Team Ngô Kiến Huy - Min.

Để xác định thứ tự chọn bài thi biểu diễn, sáu đội bước vào chuỗi ba trò chơi tương tác gồm “Giao diện tình yêu”, “Quả cầu hủy diệt” và “Số phận đẩy đưa”. Cả trường quay như bùng nổ trong tiếng cười khi các Anh Trai liên tục tung ra những pha xử lý “khó đỡ”, còn dàn khách mời nữ cũng không kém phần lăn xả. Khép lại phần thi, đội HUSTLANG Robber xuất sắc dẫn đầu với 1.000 điểm, giành quyền chọn ca khúc biểu diễn đầu tiên với Sớm Muộn Thì.

Theo sau là Phúc Du (Em Đã Đợi Anh Bao Lâu), BigDaddy (To Your Ex), Dillan Hoàng Phan (Make Up), CONGB (Đoạn Kịch Câm) và Ngô Kiến Huy (Cherry Bomb).