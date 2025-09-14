3 em nhỏ ở Đắk Lắk bị cuốn trôi

TPO - Ba em nhỏ ở Đắk Lắk rủ nhau ra sông tắm nhưng không may bị nước cuốn trôi. Trong đó, một em may mắn được cứu sống và hai em còn lại tử vong.

Ngày 14/9, UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về vụ đuối nước nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16h ngày 13/9, các cháu L.M.Y.S., K.Y.T. (cùng 9 tuổi, học lớp 4) và K.Y.L. (6 tuổi, học lớp 1, cùng trú tại buôn Mả Voi, xã Đức Bình) rủ nhau ra sông tắm. Không may, ba cháu bị nước sông cuốn trôi. Nghe tiếng la hét, kêu cứu, người dân đã lập tức đến cứu được cháu K.Y.L và hai cháu còn lại bị mất tích.

Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ngay khi nhận thông tin, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Đức Bình đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khoanh vùng tìm kiếm. Các lực lượng công an xã, quân sự xã, ban nhân dân thôn và bà con cũng được huy động tìm kiếm. Phía xã cũng liên hệ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp đóng nước để thuận lợi cho công tác tìm kiếm.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu K.Y.T. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cháu L.M.Y.S. sau đó cũng được tìm thấy. Phía chính quyền xã cũng đã thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình nạn nhân.