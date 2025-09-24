Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

2 Ngày 1 Đêm mùa 4: BTC nói gì sau tranh cãi bịt mặt Lê Dương Bảo Lâm bằng màng bọc?

Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Phân cảnh các thành viên dùng màn bọc bịt kín mặt Dương Lâm trong tập 81 "2 Ngày 1 Đêm" gây tranh cãi. Ngay sau đó, BTC đã chính thức lên tiếng.

Trong tập phát sóng đầu tiên của mùa 4 2 Ngày 1 Đêm, các thành viên thực hiện thử thách Liên Hoàn Vận Động. Đến phần của Lê Dương Bảo Lâm, dàn cast đã giúp nam diễn viên hài bọc tóc bằng màng bọc thực phẩm để tránh bị dính nước. Tuy nhiên, sau đó, 5 người còn lại đã đổi ý và bọc hết toàn bộ mặt của Dương Lâm. "Anh ơi, bọc tóc á, em chỉ sợ ướt cái tóc" - Dương Lâm nhắc nhở.

Ở đoạn này, chương trình đã chèn thêm cảnh báo: "Lưu ý, vui lòng không bắt chước dưới mọi hình thức". Để dễ thở hơn, Ngô Kiến Huy đã chọt thủng phần mũi và Dương Lâm cũng tự xé phần bao quanh miệng mình.

bia-1500-x-1000-px-7.png
Phân đoạn gây tranh cãi của 2 Ngày 1 Đêm.

Thế nhưng, phân đoạn này vẫn nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng, hành động quấn màng bọc quanh mặt được thực hiện khá mạnh bạo, dễ gây ảnh hưởng đến các bộ phận trên mặt của Dương Lâm. Ngoài ra, chương trình cũng đã trải qua ba mùa, có tệp khán giả nhất định. Chính vì thế, việc thêm vào những hành động thế này cần được cân nhắc kỹ càng, bởi vì khả năng cao không tạo được hiệu ứng tiếng cười mà còn dễ gây phản ứng "ngược".

Trên fanpage 2 Ngày 1 Đêm, BTC chương trình chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả: "Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn phản hồi từ khán giả liên quan đến hình ảnh trong tập 81 của chương trình 2 Ngày 1 Đêm".

Bên cạnh đó, ê-kíp cũng khẳng định cảnh quay này có sự giám sát chặt chẽ, không gây tác động tiêu cực đến sức khoẻ của Dương Lâm: "Chương trình luôn được xây dựng với tinh thần giải trí, vui nhộn nhưng yếu tố an toàn và phù hợp với khán giả vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong tình huống cụ thể, việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ.

Bên cạnh đó chương trình cũng có khuyến cáo khán giả không bắt chước trên chính nội dung phát sóng. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, BTC xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm.".

screenshot-2025-09-24-121022.png
Nguyên văn chia sẻ của BTC 2 Ngày 1 Đêm.

Cuối cùng, BTC 2 Ngày 1 Đêm khẳng định sẽ rút kinh nghiệm để mang đến nội dung giải trí tốt hơn: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ: Tăng cường cảnh báo và nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không nên bắt chước. Rà soát chặt chẽ quy trình biên tập để hạn chế những hình ảnh có thể gây hiểu lầm. 2 Ngày 1 Đêm cam kết tiếp tục mang đến những nội dung giải trí tích cực, gần gũi và an toàn, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và góp ý từ khán giả".

541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Quỳnh Như
#2 ngày 1 đêm #2 ngày 1 đêm mùa 4 #2 ngày 1 đêm tập 81 #2 ngày 1 đêm tranh cãi #2 ngày 1 đêm xin lỗi #2 ngày 1 đêm dương lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục