2 Ngày 1 Đêm mùa 4: BTC nói gì sau tranh cãi bịt mặt Lê Dương Bảo Lâm bằng màng bọc?

HHTO - Phân cảnh các thành viên dùng màn bọc bịt kín mặt Dương Lâm trong tập 81 "2 Ngày 1 Đêm" gây tranh cãi. Ngay sau đó, BTC đã chính thức lên tiếng.

Trong tập phát sóng đầu tiên của mùa 4 2 Ngày 1 Đêm, các thành viên thực hiện thử thách Liên Hoàn Vận Động. Đến phần của Lê Dương Bảo Lâm, dàn cast đã giúp nam diễn viên hài bọc tóc bằng màng bọc thực phẩm để tránh bị dính nước. Tuy nhiên, sau đó, 5 người còn lại đã đổi ý và bọc hết toàn bộ mặt của Dương Lâm. "Anh ơi, bọc tóc á, em chỉ sợ ướt cái tóc" - Dương Lâm nhắc nhở.

Ở đoạn này, chương trình đã chèn thêm cảnh báo: "Lưu ý, vui lòng không bắt chước dưới mọi hình thức". Để dễ thở hơn, Ngô Kiến Huy đã chọt thủng phần mũi và Dương Lâm cũng tự xé phần bao quanh miệng mình.

Phân đoạn gây tranh cãi của 2 Ngày 1 Đêm.

Thế nhưng, phân đoạn này vẫn nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng, hành động quấn màng bọc quanh mặt được thực hiện khá mạnh bạo, dễ gây ảnh hưởng đến các bộ phận trên mặt của Dương Lâm. Ngoài ra, chương trình cũng đã trải qua ba mùa, có tệp khán giả nhất định. Chính vì thế, việc thêm vào những hành động thế này cần được cân nhắc kỹ càng, bởi vì khả năng cao không tạo được hiệu ứng tiếng cười mà còn dễ gây phản ứng "ngược".

Trên fanpage 2 Ngày 1 Đêm, BTC chương trình chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả: "Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn phản hồi từ khán giả liên quan đến hình ảnh trong tập 81 của chương trình 2 Ngày 1 Đêm".

Bên cạnh đó, ê-kíp cũng khẳng định cảnh quay này có sự giám sát chặt chẽ, không gây tác động tiêu cực đến sức khoẻ của Dương Lâm: "Chương trình luôn được xây dựng với tinh thần giải trí, vui nhộn nhưng yếu tố an toàn và phù hợp với khán giả vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong tình huống cụ thể, việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ.

Bên cạnh đó chương trình cũng có khuyến cáo khán giả không bắt chước trên chính nội dung phát sóng. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, BTC xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm.".

Nguyên văn chia sẻ của BTC 2 Ngày 1 Đêm.

Cuối cùng, BTC 2 Ngày 1 Đêm khẳng định sẽ rút kinh nghiệm để mang đến nội dung giải trí tốt hơn: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ: Tăng cường cảnh báo và nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không nên bắt chước. Rà soát chặt chẽ quy trình biên tập để hạn chế những hình ảnh có thể gây hiểu lầm. 2 Ngày 1 Đêm cam kết tiếp tục mang đến những nội dung giải trí tích cực, gần gũi và an toàn, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và góp ý từ khán giả".