Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

TPO - Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Tối 20/11, TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết Cục đã ban hành văn bản gửi hệ thống các sở, ngành liên quan để cảnh báo về sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 19/11/2025, mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế INFOSAN đã phát đi thông báo về vụ ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ, được xác định có liên quan đến việc sử dụng loại sữa công thức này do nhiễm khuẩn.

Tính đến ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ghi nhận 31 trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác nhận mắc, phân bố tại 13 tiểu bang và toàn bộ đều phải nhập viện điều trị.

Trước diễn biến này, cơ quan y tế Hoa Kỳ khuyến cáo các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ ngừng ngay việc sử dụng mọi sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, không phân biệt số lô hay dạng bao bì.

Nhà sản xuất ByHeart Inc., Hoa Kỳ hiện đã tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức đang lưu hành trên thị trường.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sở và chi cục địa phương khẩn trương rà soát hồ sơ công bố sản phẩm; làm việc với đơn vị nhập khẩu, phân phối (nếu có) nhằm yêu cầu thông báo ngừng sử dụng, thu hồi sản phẩm và báo cáo chi tiết về số lượng đã nhập, đã bán và còn tồn. Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông để người tiêu dùng không tiếp tục sử dụng bất kỳ lô hàng nào của sản phẩm này.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị liên quan gửi báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 28/11/2025.

Ngộ độc botulinum là một căn bệnh ít gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong. Các triệu chứng ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm: nghẹn hoặc khó bú; táo bón; bú kém hoặc lực bú yếu; sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt; khóc yếu; không thể nâng đầu, cơ yếu hoặc mềm nhũn (đặc biệt là nửa người trên và tay, chân); khó với hoặc cầm nắm đồ vật.

Cơ quan này khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý nếu trẻ xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu trên sau khi sử dụng sản phẩm bị cảnh báo, đồng thời ngừng ngay việc dùng sữa ByHeart Whole Nutrition nếu đã mua, theo dõi sát sức khỏe trẻ và đưa đến cơ sở y tế khi có triệu chứng bất thường, đồng thời vệ sinh toàn bộ dụng cụ pha sữa và bề mặt tiếp xúc bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát để loại bỏ nguy cơ tồn dư vi khuẩn. WHO cũng đang phối hợp với cơ quan y tế các nước để theo dõi diễn biến và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có dữ liệu mới.

Các chuyên gia chống độc cho biết người bệnh thường nhiễm độc tố botulinum qua độc tố trong thực phẩm. Tất cả các loại thức ăn nếu bảo quản không tốt đều có thể gây ngộ độc. Nguồn gây bệnh thường gặp là các loại đồ hộp có độ acid thấp như đậu, thịt hộp, cá hộp,...

Trẻ dưới một tuổi cũng có thể bị ngộ độc độc tố clostridium botulinum nếu sử dụng mật ong, sữa bột chứa C. botulinum dạng nha bào. Nha bào sau khi vào đường tiêu hóa sẽ phát triển và sinh độc tố.

Triệu chứng của ngộ độc botulinum

Tất cả các triệu chứng của ngộ độc botulinum đều do tê liệt cơ gây ra bởi độc tố. Nếu không được điều trị, bệnh có thể tiến triển xấu dẫn đến tê liệt hoàn toàn một số cơ như cơ hô hấp, các cơ ở cánh tay, chân và thân. Trong bệnh ngộ độc thực phẩm, các triệu chứng thường bắt đầu từ 18 đến 36 giờ sau khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm.

Các dấu hiệu và triệu chứng của ngộ độc botulinum có thể bao gồm: Khó nuốt, yếu cơ, nhìn đôi, sụp mí mắt, mờ mắt, nói lắp, khó thở, khó cử động mắt. Bên cạnh đó, các dấu hiệu và triệu chứng trong ngộ độc thực phẩm cũng có thể có bao gồm: Nôn mửa, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy.

Các dấu hiệu và triệu chứng ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm: Táo bón, bú kém, sụp mí mắt, chậm phản ứng với ánh sáng, khuôn mặt ít biểu cảm hơn bình thường, tiếng khóc yếu nghe khác với bình thường, khó thở.

Người bị ngộ độc botulinum có thể không có tất cả các triệu chứng này cùng một lúc. Nếu có các triệu chứng ngộ độc botulinum, hãy đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.