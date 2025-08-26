Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Xem Mưa Đỏ đã nghẹn ngào, Mùi Cỏ Cháy cũng khiến bạn day dứt nhiều không kém

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Rất nhiều người đã nói rằng xem xong phim Mưa Đỏ, bạn nên tìm lại Mùi Cỏ Cháy. Cả hai bộ phim đều kể về trận chiến khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đều để lại rất nhiều day dứt tiếc thương.

Mùi Cỏ Cháy kể về bốn chàng trai chưa đến tuổi 20, đang trải qua những ngày thanh xuân tươi đẹp. Hoàng yêu thích văn thơ, sống lãng mạn. Thành vui tính, hài hước, thích đóng kịch. Thăng lại trầm tính, ít nói, làm gì cũng từ tốn. Long đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, thường mơ mộng về tình yêu đẹp như thơ.

mui-co-chay-2.jpg
Hoàng, Thành, Thăng, Long xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ

Mỗi người một tính nhưng bộ tứ “Hoàng Thành Thăng Long” đều đồng lòng gác lại sách vở, đến với Quảng Trị đang chìm trong mưa bom bão đạn, nơi cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt nhất. Chàng trai nào cũng có chút tiếc nuối cuộc sống bình yên mình đang có, nhưng họ càng tiếc hơn nếu như không có mặt trong hàng ngũ chiến sĩ đứng lên bảo vệ Tổ quốc.

mui-co-chay-3.jpg
Những chàng trai tuổi 20 sẵn sàng lao vào chiến trường khốc liệt

Và trong cuộc chiến ấy, chỉ có Hoàng may mắn sống sót trở về, còn Thành, Thăng và Long đã nằm lại trong trận chiến 81 ngày đêm quân và dân ta bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những chàng sinh viên chỉ quen với sách bút phải bơi vượt sông Thạch Hãn, nơi dòng nước cuộn xoáy dưới chân, bom đạn đỏ rực trên đầu luôn chực chờ cướp đi mạng sống của các chiến sĩ.

mui-co-chay-5.jpg
Mưa bom bão đạn chẳng thể khiến họ run sợ

Qua được sông Thạch Hãn, họ lại bước vào thành cổ đỏ lửa ngày đêm. Chẳng có vũ khí tối tân như quân địch, nhu yếu phẩm rồi cả thuốc men ngày càng thiếu thốn, quân ta bị thương rồi hy sinh ngày một nhiều, nhưng tất cả đều không thể mài mòn ý chí của những người lính trẻ. Người này ngã xuống, người khác lại tiến lên, cố gắng thêm cả phần của người đã khuất để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

mui-co-chay-4.jpg
Người này ngã xuống, người khác lại tiến lên

Cả Mưa ĐỏMùi Cỏ Cháy đều kể về những chàng trai trẻ măng, sẵn sàng gác lại tuổi thanh xuân phơi phới để lao vào cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Nhưng nếu như Mưa Đỏ gây choáng ngợp bởi những trận chiến với quy mô lớn thì Mùi Cỏ Cháy lại mô tả mọi thứ ở mức độ nhỏ hẹp hơn. Không chỉ bởi hai bộ phim làm cách nhau 13 năm, mà kinh phí làm Mùi Cỏ Cháy cũng thuộc dạng siêu thấp, thấp đến khó tin so với phim chiến tranh.

mui co chay (6).jpg
Mùi Cỏ Cháy không thiếu những khoảnh khắc cảm động

Ấy thế mà những gì Mùi Cỏ Cháy để lại trong lòng khán giả thì chẳng hề ít chút nào. Ai xem xong cũng bùi ngùi day dứt, càng thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hiện tại và càng biết ơn những người lính năm ấy đã ra đi không tiếc đời mình, bởi “Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mùi Cỏ Cháy #Mưa Đỏ #phim chiến tranh #trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục