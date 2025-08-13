Xác minh vụ thầy giáo đến tận nhà tát vào mặt nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa

HHTO - Sáng 13/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi, được cho là giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), điều khiển xe máy đến trước cửa nhà một nam sinh và liên tiếp tát vào mặt em này. Sự việc gây phẫn nộ trong dư luận.

Thầy giáo đến tận nhà tát học sinh

Theo chính quyền xã Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), vụ việc xảy ra vào sáng 8/8/2025 tại nhà một học sinh lớp 7 Trường THCS Phạm Văn Hinh. Người xuất hiện trong clip là thầy V.X.T. (giáo viên bộ môn tiếng Anh), hiện công tác tại Trường THPT Vĩnh Lộc và có quan hệ họ hàng với nam sinh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nam sinh có phát ngôn thiếu chuẩn mực, “nói xấu” thầy T. Sau khi xem lại clip và lời khai, thầy giáo thừa nhận đã mất bình tĩnh và có hành vi tát 3 lần vào mặt học sinh.

Hình ảnh tại thời điểm người thầy giáo đi xe máy đến nhà và có hành động đánh nam sinh. (Ảnh: Camera an ninh của gia đình ghi lại)

Học sinh bị rách màng nhĩ, nhà trường và chính quyền vào cuộc

Phía gia đình cho biết, sau khi bị tát, nam sinh này có biểu hiện đau tai và được đưa đến bệnh viện tại Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy màng nhĩ tai trái bị rách, nam sinh đã được điều trị ban đầu và hiện được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục theo dõi.

Đại diện Trường THPT Vĩnh Lộc cho hay đã họp khẩn, yêu cầu thầy T. làm tường trình và sẽ xem xét hình thức xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương cùng cơ quan công an cũng đang tiếp tục xác minh toàn bộ diễn biến vụ việc.

Hiện gia đình học sinh chưa có đơn kiến nghị, tuy nhiên vụ việc vẫn đang được điều tra để đảm bảo xử lý nghiêm nếu có vi phạm.