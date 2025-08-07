Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã đảo Cái Chiên quyết tâm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Hoàng Dương
TPO - Ngày 5 và 6/8, Đảng bộ xã Cái Chiên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Cái Chiên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, với 17/17 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế địa phương phát triển mạnh, ổn định với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,33%/năm; du lịch và dịch vụ phát triển nhanh, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 92 triệu đồng/năm, vượt 22,67% mục tiêu Nghị quyết. Đặc biệt, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023; không còn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

f6623.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm, phấn đấu xây dựng xã Cái Chiên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Văn Phúc biểu dương kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cái Chiên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ biển; quan tâm đảm bảo nước sạch và xây dựng môi trường sống xanh, bền vững. Đặc biệt, Thiếu tướng nhấn mạnh xã phải chú trọng giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

328d.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Cái Chiên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua quyết định chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong đó đồng chí Hoàng Văn Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cái Chiên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Dương
#Xã Cái Chiên #nông thôn mới #phát triển kinh tế #du lịch biển #quốc phòng #nhiệm kỳ 2025-2030 #Quảng Ninh

