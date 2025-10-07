Wonyoung chứng minh đẳng cấp "công chúa Miu Miu", được thương hiệu cưng như nâng trứng

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Miu Miu tại tòa Palais d’Iéna quy tụ dàn sao đình đám như Richard E. Grant, Milla Jovovich, Emma Watson, Kylie Jenner, Yeonjun (TXT), Triệu Kim Mạch... Với vai trò đại sứ của Miu Miu, Wonyoung (IVE) khiến người hâm mộ và ống kính không thể rời mắt với diện mạo xinh đẹp.

Rất đông người hâm mộ đã tập trung tại sảnh khách sạn nơi Wonyoung lưu trú để chào đón nữ thần tượng.

Cô xuất hiện rạng rỡ, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Wonyoung xuất hiện trong chiếc váy xanh được Miu Miu chuẩn bị riêng, một thiết kế hoàn toàn mới chưa từng ra mắt trước đó. Tiếp tục thể hiện tính nữ và trẻ trung mà nhà mốt hướng đến, nữ thần tượng được dân mạng khen không ngớt lời với ngoại hình tựa công chúa. Chiếc khăn lông vắt qua vai, kết hợp tất cao cổ, giày bệt da và túi xách giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho toàn bộ tạo hình.

Stylist tạo điểm nhấn cho "công chúa Miu Miu" bằng kiểu tóc tết mảnh như một chiếc bờm, mang đến cảm giác mềm mại nhưng vẫn gọn gàng, tôn lên khuôn mặt thanh tú của cô. Phần đuôi tóc được uốn nhẹ, kết hợp với lối trang điểm tự nhiên, giúp cô được đánh giá là một trong những khách mời nữ có tạo hình xinh đẹp nhất tại sự kiện này.

Chiếc váy ngắn màu xanh được kết hợp cùng khăn lông vắt qua vai, vừa tôn nét nữ tính vừa tăng thêm sự nổi bật cho Wonyoung.

Riêng phụ kiện của Wonyoung đã có giá trị hơn 200 triệu đồng.

Wonyoung xinh đẹp chấp mọi ống kính.

Tại sự kiện lần này, Wonyoung được nhà mốt Ý dành nhiều ưu ái đặc biệt. Không chỉ trang phục tại sự kiện chính, outfit sân bay của cô được Miu Miu chăm chút từ đầu đến chân với tổng giá trị hơn 355 triệu đồng. Ngoài việc được hãng đăng tạo hình sân bay, thành viên nhóm IVE còn xuất hiện trong video quảng bá bộ sưu tập trên các nền tảng mạng xã hội của thương hiệu, thể hiện rõ sự ưu ái mà nhà mốt dành cho nàng đại sứ.

Trang phục sân bay thời thượng của Wonyoung.