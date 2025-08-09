Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Wednesday Addams trên màn ảnh theo thứ tự thời gian: Phiên bản nào khiến bạn ấn tượng nhất?

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Từ hình ảnh ngọt ngào của Lisa Loring thập niên 1960 đến phong cách hiện đại do Jenna Ortega hóa thân, Wednesday Addams vẫn luôn giữ được sức hút riêng qua từng thời kỳ.

Ra đời từ các trang truyện tranh của họa sĩ Charles Addams trên tạp chí The New Yorker vào năm 1938, cô chị cả nhà Addams được biết đến với vẻ ngoài u ám đặc trưng, luôn mặc váy đen cổ trắng và tết tóc hai bím. Từ một nhân vật còn chẳng được đặt tên, Wednesday đã từng bước trở thành biểu tượng trong lòng khán giả đại chúng, đặc biệt là sau thành công toàn cầu của series do Netflix đã và đang phát hành.

5b13e40b4f5bc7059e4a.jpg
Các nhân vật trong gia đình Addams không có tên trong nguyên tác comic.

Lisa Loring

f5decf3b236aab34f27b.jpg
gettyimages-3226432-791x1024.jpg
Wednesday và gia đình Addams của thập niên 60. Ảnh: ABC Photo Archives/Disney/Getty Images

Người đầu tiên hóa thân Wednesday trên màn ảnh là Lisa Loring trong loạt phim truyền hình The Addams Family (1964 - 1966). Phiên bản của Loring được xem là hiền lành và dễ thương hơn so với hình ảnh quen thuộc ngày nay. Năm 1977, cô tiếp tục đảm nhận vai này trong bộ phim truyền hình Halloween with the New Addams Family.

Cindy Henderson

deb78f7c1e2d9673cf3c.jpg
Phim hoạt hình "The Addams Family" phát sóng năm 1973. Ảnh: Everett Collection

Cindy Henderson là diễn viên lồng tiếng đầu tiên cho Wednesday trong tập “Wednesday is Missing” thuộc series The New Scooby-Doo Movies (1972). Năm 1973, cô tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật trong phiên bản hoạt hình The Addams Family.

Christina Ricci

5f7b6f6517359f6bc624.jpg
Tạo hình đậm chất cổ điển của Christina Ricci trong vai Wednesday.

Christina Ricci được coi là người đã đưa Wednesday trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng qua hai bộ phim The Addams Family (1991) và Addams Family Values (1993). Mặc dù hướng đến đối tượng gia đình, bộ phim vẫn khai thác được những sở thích kỳ dị và phong cách đen tối của "chị Tư" đời đầu.

Debi Derryberry

a1f0f96f973f1f61462e-1.jpg
Gia đình Addams trong series hoạt hình năm 1992. Ảnh: ABC

Sau thành công của bản phim năm 1991, Debi Derryberry là người tiếp theo lồng tiếng cho Wednesday trong series hoạt hình The Addams Family (1992 - 1993). Phiên bản này thay đổi đôi chút về đặc trưng ngoại hình khi váy đen của cô nàng được chuyển thành màu xanh.

Nicole Fugere

9c763e782228aa76f339.jpg
Ảnh: Everett Collection.

Nicole Fugere vào vai Wednesday Addams trong bộ phim truyền hình năm 1998 mang tên Addams Family Reunion. Dù là nỗ lực làm lại bản hoạt hình năm 1991 thành một bộ phim người đóng, Addams Family Reunion bị đánh giá thấp về mọi mặt, ngoại trừ màn trình diễn xuất sắc của Tim Curry trong vai Gomez Addams. Ngay sau khi loạt phim kết thúc, nữ diễn viên Nicole cũng đã rời ngành công nghiệp phim ảnh.

Chloë Grace Moretz

gia-dinh-addams-elle-man-feature-1.jpg

Trong phiên bản hoạt hình mới nhất của gia đình Addams năm 2019 và phần tiếp theo năm 2021, Chloë Grace Moretz đảm nhận vai trò lồng tiếng cho Wednesday. Cả hai bộ phim đều được đón nhận tương đối tích cực, đưa thương hiệu trở lại đường đua điện ảnh.

Jenna Ortega

d6b55d929dc2159c4cd3.jpg
Jenna Ortega là Wednesday được khán giả trẻ yêu thích nhất hiện nay. Ảnh: Netflix

Jenna Ortega hiện là gương mặt Wednesday được khán giả yêu thích nhất, và cũng là nữ diễn viên đầu tiên đóng hẳn một series riêng về nhân vật này. Loạt phim Wednesday ra mắt năm 2022 đưa người xem theo chân cô nàng khi còn là học sinh tại Học viện Nevermore, nơi hội tụ những cá tính dị biệt.

5a434507ff5777092e46.jpg
Gia đình Addams trong series "Wednesday" của Netflix. Ảnh: Vanity Fair

Phiên bản của Jenna mang đậm phong cách thẩm mỹ Tim Burton, vừa lạnh lùng, châm biếm lại vừa nhuốm màu gothic. Chính Burton, với vai trò nhà sản xuất điều hành, đã trực tiếp đạo diễn một số tập ở mùa đầu. Thành công vang dội của series không chỉ giúp Netflix “ghi điểm” mà còn đưa sự nghiệp của Jenna Ortega lên một tầm cao mới, biến cô thành gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị.

1abb8ed07a86f2d8ab97.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Jenna Ortega #Wednesday #The Addams Family #Wednesday Addams #Netflix #Nicole Fugere #Christina Ricci #Lisa Loring #Scooby-Doo

