Vụ gia sư bạo hành trẻ 5 tuổi ở Quảng Ninh: Cơ quan chức năng nói gì?

TPO - Vị đại diện Cục quản lý dân số (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh)- đơn vị có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, khẳng định bà Hương (gia sư bạo hành trẻ) không phải là người trong ngành. Những hành vi xâm phạm sẽ bị xử lý nghiêm để mang tính răn đe.

Video: Xót xa lời kể của người mẹ có con bị gia sư bạo hành.

“Toát mồ hôi” tìm cơ quan bảo vệ trẻ em

Trong khi thực hiện tuyến bài “Nữ gia sư bạo hành bé trai 5 tuổi bằng cán vợt cầu lông”, phóng viên báo Tiền Phong đã cố gắng liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vụ việc nhưng phải mất gần 2 ngày và nhờ nhiều đầu mối khác nhau mới tìm được “cơ quan bảo vệ trẻ em” của tỉnh Quảng Ninh.

Theo tìm hiểu, trước đây, cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng sau khi sáp nhập, Sở này về với Sở Nội vụ. Phóng viên đã liên hệ với bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh để hỏi về vụ việc thì bà Mai Anh khẳng định khi sáp nhập, chỉ có Trung tâm Chăm sóc người có công là trực thuộc sở, còn ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em thì về với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chiếc camera được gia đình nạn nhân giấu sau màn hình máy tính ghi lại toàn bộ những hành động của gia sư bạo hành trẻ.

Khi phóng viên liên hệ với đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thì được biết Sở này không quản lý bất kỳ ban nào hay trung tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Vị đại diện Sở Giáo dục “bật mí” là ban này thuộc Sở Y tế.

Phóng viên đã tra cứu, tìm kiếm các thông tin về cơ quan bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Ninh nhưng không có địa chỉ hay bất kỳ số điện thoại nào. Chỉ có số tổng đài 111 của toàn quốc về bảo vệ trẻ em. Phóng viên đã gọi vào số tổng đài 111 và được nhân viên tư vấn cho biết, sau khi nhận được thông tin liên quan đến vấn đề trẻ em, tổng đài sẽ gửi thông tin đó về cho xã phường nơi xảy ra vụ việc để họ xử lý. Trong trường hợp khẩn cấp cần can thiệp thì tổng đài sẽ thông tin cho Công an xã, phường nơi xảy ra sự việc để họ xử lý.

Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên được một người làm trong ngành y giới thiệu đến Cơ sở Bảo trợ Chăm sóc trẻ em có địa chỉ tại phường Hạ Long. Tại đây, vị Giám đốc cơ sở khẳng định họ chỉ tiếp nhận nuôi dạy trẻ hoặc trong trường hợp khẩn cấp họ chỉ có thể hỗ trợ tiếp nhận sắp xếp chỗ ăn ở cho trẻ em chứ không có chức năng bảo vệ hay xử lý các vấn đề liên quan đến xâm hại trẻ.

“Đơn vị trực tiếp xử lý những vấn đề này là Chi cục Quản lý dân số của Sở Y tế. Họ là đơn vị được phân công sau sáp nhập có liên quan đến việc bảo vệ trẻ em”, vị Giám đốc Cơ sở Bảo trợ Chăm sóc trẻ em nói.

Cơ quan chức năng nói gì?

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, phóng viên đã liên hệ được với ông Nguyễn Phúc Long, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý dân số thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Ông Long cho biết đã nắm được thông tin vụ việc qua kênh báo chí và những người làm trong hệ thống của ngành.

Ông Long cũng khẳng định bà Vũ Thị Mai Hương (gia sư bạo hành trẻ 5 tuổi) không phải là người trong ngành. Lý giải điều này, ông Long cho biết ở Quảng Ninh có rất nhiều cơ sở nhiều trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ, cả công lập lẫn ngoài công lập, trường hợp nữ gia sư liên quan vụ việc không nằm trong hệ thống giáo viên thuộc Chi cục quản lý.

Theo ông Long, trẻ rối loạn phổ tự kỷ thuộc nhóm đối tượng rất đặc thù, việc can thiệp, giảng dạy không thể “tự phát”: “Người trực tiếp hỗ trợ phải được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Các kỹ năng, kiến thức liên quan không thể tự dưng đi dạy hay điều trị cho các cháu, bởi đây là trường hợp đặc biệt.”

Khi trao đổi về quan điểm của Chi cục với vụ việc cụ thể mà báo Tiền Phong đang phản ánh, ông Long khẳng định: “Khi quyền trẻ em bị xâm phạm, chúng tôi sẽ phối hợp cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo đúng quy định. Những hành vi như thế cần xử lý kiên quyết, mang tính răn đe, vừa bảo đảm quyền lợi cho cháu, vừa ngăn vụ việc tương tự xảy ra. Khi có thông tin mới về vụ việc, ông sẽ cung cấp thông tin sớm cho báo Tiền Phong”.

Thông báo không khởi tố vụ án được Công an gửi đến cho gia đình.

Trong khi đó, ngày 25/9, gia đình của cháu bé bị gia sư bạo hành có liên hệ với phóng viên và cho biết họ vừa nhận được một thông báo từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh về việc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12048/QĐ-VPCQCSDT (Đ3), căn cứ theo khoản 1, điều 157, điều 158 Bộ luật tố tụng hình sự.

Thông báo trên ghi rõ: Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập đủ cơ sở xác định chị Vũ Thị Mai Hương do bức xúc về việc cháu L. không tập trung chú ý học nên Vũ Thị Mai Hương đã dùng tay tát vào đầu cháu L., ấn ngón tay của cháu L. xuống bàn, vặn ngược tay của cháu L. và dùng vợt cầu lông đánh vào đầu của cháu L. Tại Kết luận giám định số 40/KLTTCT- TTPY ngày 30/7/2025 của trung tâm pháp y, Sở y tế Quảng Ninh, kết luận: tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của P.V. L. tại thời điểm giám định là 0% (không phần trăm). Do vậy, hành vi của Vũ Thị Mai Hương không cấu thành tội phạm.