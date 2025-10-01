Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Vỡ ao cá ở Lào Cai khiến hai vợ chồng tử vong, hai người bị thương nặng

Thành Đạt
TPO - Một ao nuôi cá tại xã Bảo Thắng (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) bất ngờ bị vỡ, cuốn trôi 4 lao động làm thuê, khiến 2 người chết và 2 người khác bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 5h sáng 1/10, nhóm 4 lao động làm thuê đến ao cá của gia đình bà Ngô Thị Dung ở thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) để làm việc. Bất ngờ, bờ ao bị vỡ, dòng nước cuốn trôi cả 4 người.

11762.jpg
Hiện trường vụ vỡ ao.

Hai nạn nhân là chị L.T.D. (SN 1985) và chồng là anh T.A.T. (SN 1987, cùng trú tỉnh Lai Châu), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng chấn thương nặng.

Hai người còn lại là vợ chồng anh L.A.H. (SN 1979) và chị T.T.N. (SN 1976, trú xã Nậm Tăm, Lai Châu) bị cuốn trôi. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể chị N., đến khoảng 17h đã tìm thấy thi thể anh H.

11761.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể anh H, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Bảo Thắng phối hợp với lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cứu nạn. Do mưa lớn, đất đá sạt lở nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa số 2 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.

Thành Đạt
