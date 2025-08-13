Việt Nam - Hàn Quốc tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa

Chiều 11/8 tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm cấp cao về công nghiệp văn hóa. Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan văn hóa, ngoại giao cùng đại diện doanh nghiệp sáng tạo của hai quốc gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập giai đoạn hợp tác chiến lược mới.

Tọa đàm có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo của hai nước.

Tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Tọa đàm

Hàn Quốc – quốc gia tạo nên “Làn sóng Hallyu” toàn cầu – đã chứng minh sức mạnh kinh tế và ngoại giao của văn hóa. Với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa, nguồn nhân lực trẻ và thị trường gần 100 triệu dân, trong khi Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực quảng bá quốc tế, tạo tiền đề cho hợp tác đột phá.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định công nghiệp văn hóa là động lực chiến lược vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa quảng bá hình ảnh quốc gia. Tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chính sách và tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất sản phẩm văn hóa chất lượng cao, hướng tới mục tiêu ngành đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ tại Tọa đàm.

Bộ trưởng Hàn Quốc Chae Hwi-Young đánh giá cao định hướng của Việt Nam, nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi để nâng tầm hợp tác văn hóa. Hàn Quốc đặt mục tiêu đến 2030 đạt quy mô thị trường K-culture 300.000 tỷ won, xuất khẩu 50.000 tỷ won, với trọng tâm R&D, ứng dụng AI và hỗ trợ doanh nghiệp. Ông kỳ vọng Tọa đàm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững, cùng hướng tới thịnh vượng chung.

Ông đánh giá cao định hướng của Việt Nam khi coi văn hóa – nghệ thuật là một trong những động lực trọng yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chiến lược kinh tế số, chuyển đổi xã hội số và phát triển ngành công nghiệp nội dung với nền tảng kỹ thuật số làm trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Chae Hwi-Young phát biểu.

Cũng tại toạ đàm, Ông Trần Hoàng – Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả – trình bày chính sách phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, kết quả hợp tác với Hàn Quốc trong âm nhạc, điện ảnh, thời trang, game và bản quyền. Ông đề xuất 5 hướng hợp tác: chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách; quảng bá chung sản phẩm và thương hiệu; phát triển thị trường, đặc biệt ở điện ảnh, âm nhạc, du lịch văn hóa, thiết kế và game; kết nối doanh nghiệp và liên doanh sản xuất; đào tạo, trao đổi nhân lực và học bổng.

Song song với đó, Tọa đàm còn là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm, nhu cầu hợp tác và đề xuất chính sách hỗ trợ. Các đại diện của Việt Nam đã chia sẻ mô hình đồng sản xuất, đào tạo thế hệ nghệ sĩ toàn năng, hướng tới đưa “làn sóng Việt” ra thế giới. Phía Hàn Quốc cũng đề xuất hợp tác phát triển ngành hoạt hình chất lượng cao, giàu bản sắc, đồng thời tăng cường trao đổi nhân lực, hợp tác giáo dục, xây dựng nền tảng công nghệ, đồng sản xuất và phát hành game, e-Sport.

Phần mềm và game, du lịch văn hóa, điện ảnh và âm nhạc được xác định thuộc 12 lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp văn hóa. Sự ưu tiên này thể hiện rõ định hướng hội nhập quốc tế và khai thác tối đa tiềm năng sáng tạo, giá trị kinh tế cùng sức ảnh hưởng của ngành. Cũng tại sự kiện, Tổng công ty VTC và T3 Entertainment ký thỏa thuận hợp tác phát triển trò chơi điện tử; Công ty BHD, Film Line và Web TV Asia ký dự án phim “Saigon Oppa” – minh chứng cho sự kết nối sâu rộng giữa hai nền công nghiệp văn hóa.

Lễ trao đổi văn kiện hợp tác quan trọng giữa Tổng công ty VTC và T3 Entertaiment hứa hẹn sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp văn hoá hai nước.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, các kết quả đạt được tại Tọa đàm sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác công nghiệp văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Ông tin tưởng những thỏa thuận này sẽ sớm được triển khai thành các dự án cụ thể, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và lan tỏa giá trị văn hóa hai nước ra khu vực và thế giới. Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo nhằm xây dựng cầu nối hợp tác bền vững.