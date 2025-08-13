Thủ tướng gặp doanh nghiệp Việt vừa bán 5.000 UAV cho Hàn Quốc

TPO - Trưa 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của tập đoàn. Đây chính là tập đoàn vừa ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo CT Group cho biết, tập đoàn kiên trì phấn đấu với chiến lược tự cường làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong 9 ngành công nghệ cao, trong đó có ngành bán dẫn; trí tuệ nhân tạo; máy bay không người lái; tiền số xanh; sàn tín chỉ carbon; ô tô điện-tàu điện, máy tính lượng tử; năng lượng mới; 3 ngành truyền thống phát triển bền vững, gồm: đô thị thông minh; phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của tập đoàn. Ảnh: VGP.



Là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam phát triển 9 ngành công nghệ cao, CT Group tập trung đầu tư nghiên cứu lý luận đến nghiên cứu, phát triển thiết kế, sản xuất thương mại và xuất khẩu.

Trong đó, tập đoàn đã xây dựng học thuyết chiến lược làm chủ công nghệ bán dẫn, triển khai 3 nhà máy, 2 trung tâm chăm sóc khách hàng tại Silicon Valley, California và Phoenix, Arizona (Hoa Kỳ); thành lập 2 trung tâm đào tạo hạt giống ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) và Thủ Đức (TPHCM), đã có 2 khóa tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện mục tiêu tại Quyết định số 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Tập đoàn cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy). Đặc biệt, ngày 12/8, CT Group đã ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc (tại Seoul, Hàn Quốc), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP.



Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự chủ động, chương trình đầu tư, phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục tinh thần này, tinh thần dấn thân góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng và thực thi pháp luật; hội nhập quốc tế).

Thủ tướng chúc mừng tập đoàn đã xuất khẩu được một số sản phẩm công nghệ cao và đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức thêm cho CT Group.

Cho ý kiến về các đề xuất của CT Group, Thủ tướng cho biết các cơ quan đã và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan, đề nghị CT Group tiếp tục góp ý, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban; Chính phủ có Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban. Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác phối hợp giữa các cơ quan.

Lãnh đạo Tập đoàn CT Group phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP.



Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung, trong đó có CT Group, giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...