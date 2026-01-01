Việt Nam được gia hạn miễn phí visa du lịch Hàn Quốc đến tháng 6/2026

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí xử lý visa thêm sáu tháng cho khách du lịch theo nhóm đến từ sáu quốc gia là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Theo kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol công bố, việc miễn phí visa C-3-2, vốn ban đầu dự kiến ​​hết hạn vào 31/12, sẽ được gia hạn đến cuối tháng Sáu năm sau.

Ông Koo cũng cho biết thêm, kế hoạch này là để duy trì đà tăng trưởng du lịch inbound. Hiện tại, phí xử lý visa C-3-2 được quy định ở mức 18.000 won (12,46 đô la Mỹ).

Trong khi đó, số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đã tăng mạnh trong tháng 11/2025, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái, khi ngành du lịch của nước này tiếp tục phục hồi về mức trước đại dịch, theo số liệu chính thức. Theo hãng tin Yonhap, Trung Quốc vẫn là nguồn khách du lịch lớn nhất với 378.000 lượt đến, tiếp theo là Nhật Bản với 363.000 lượt, Đài Loan (Trung Quốc) với 158.000 lượt, Hoa Kỳ với 133.000 lượt và Philippines với 60.000 lượt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn dự báo số lượng khách du lịch nước ngoài hàng năm sẽ vượt quá 18,7 triệu người trong năm nay, lập kỷ lục mới và tiến gần đến mốc 20 triệu người đầy ý nghĩa.