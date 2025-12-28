Miền Bắc: Trời nắng ban ngày, rét về đêm và sáng sớm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch

SVO - Thời tiết miền Bắc trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trong khi sáng sớm và đêm có sương mù, trời rét.

Trong hai ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 - 26°C, có nơi trên 26°C và thấp nhất 17 - 20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Từ đêm 1 - 4/1/2026, trời trở lạnh hơn, nhiệt độ cao nhất 20 - 23°C và thấp nhất 16 - 19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Dự báo chi tiết khu vực Hà Nội trong 4 ngày nghỉ lễ có chất lượng không khí dự đoán ở mức trung bình cho các hoạt động ngoài trời: 1/1/2026: Trời nhiều mây, có vài nơi có mưa rào, độ ẩm 92%, nhiệt độ cao nhất là 23°C, thấp nhất là 16°C. 2/1/2026: Trời nhiều mây và độ ẩm thấp 6%, nhiệt độ cao nhất là 20°C, thấp nhất là 14°C. 3/1/2026: Trời nắng, độ ẩm 3%, nhiệt độ cao nhất 19°C, thấp nhất là 13°C. 4/1/2026: Có thời điểm nhiều mây và nắng, độ ẩm thấp 5%, nhiệt độ dao động từ 13 - 19°C.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 2 - 6/1/2026 có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ đều ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động luôn trên mức trung bình 20°C.

Tuy nhiên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) trong đêm nay và sáng ngày 29/12 sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 5m. Từ đêm 29/12, gió giảm dần.