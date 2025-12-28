Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Cần biết

Google News

Miền Bắc: Trời nắng ban ngày, rét về đêm và sáng sớm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương Lịch

Linh Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thời tiết miền Bắc trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trong khi sáng sớm và đêm có sương mù, trời rét.

Trong hai ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 - 26°C, có nơi trên 26°C và thấp nhất 17 - 20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Từ đêm 1 - 4/1/2026, trời trở lạnh hơn, nhiệt độ cao nhất 20 - 23°C và thấp nhất 16 - 19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Dự báo chi tiết khu vực Hà Nội trong 4 ngày nghỉ lễ có chất lượng không khí dự đoán ở mức trung bình cho các hoạt động ngoài trời:

1/1/2026: Trời nhiều mây, có vài nơi có mưa rào, độ ẩm 92%, nhiệt độ cao nhất là 23°C, thấp nhất là 16°C.

2/1/2026: Trời nhiều mây và độ ẩm thấp 6%, nhiệt độ cao nhất là 20°C, thấp nhất là 14°C.

3/1/2026: Trời nắng, độ ẩm 3%, nhiệt độ cao nhất 19°C, thấp nhất là 13°C.

4/1/2026: Có thời điểm nhiều mây và nắng, độ ẩm thấp 5%, nhiệt độ dao động từ 13 - 19°C.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 2 - 6/1/2026 có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ đều ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động luôn trên mức trung bình 20°C.

ttnhtb.jpg

Tuy nhiên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) trong đêm nay và sáng ngày 29/12 sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 5m. Từ đêm 29/12, gió giảm dần.

Linh Ly
Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia và accuweather
#Dự báo thời tiết miền Bắc dịp Tết Dương Lịch #Nhiệt độ và khí hậu khu vực Bắc Bộ #Thời tiết Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ #Mưa và sương mù ban đêm sáng sớm #Thời tiết các tỉnh miền Trung và Nam Bộ #Biển động và gió mạnh phía Tây Biển Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục