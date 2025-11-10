Việt Nam chuẩn bị triển khai kĩ thuật mới giữ lại cơ hội làm mẹ cho bệnh nhân ung thư

TPO - Trong nhiều năm, khi mắc các bệnh lí tại cơ quan sinh sản, đặc biệt là ung thư, phần lớn phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ bị cắt bỏ hoàn toàn tử cung hoặc buồng trứng, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội làm mẹ. Tuy nhiên, xu hướng điều trị hiện đại đang thay đổi theo hướng nhân văn hơn: điều trị nhưng vẫn bảo tồn, giúp người bệnh duy trì chức năng sinh sản và nội tiết.

Thông tin trên được GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp 2025, diễn ra ngày 9 - 10/11 tại Hà Nội. Ông cho biết, kĩ thuật bảo tồn chức năng sinh sản sẽ sớm được triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mở ra hi vọng làm mẹ cho nhiều phụ nữ sau điều trị ung thư.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản T.Ư, chia sẻ tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp 2025.

Theo GS Ánh, đây là xu hướng đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia phát triển trong hơn một thập kỉ qua. Tại Pháp, Đức hay Australia, hàng trăm trẻ em đã được sinh ra từ những bà mẹ từng mắc ung thư buồng trứng, nhờ kĩ thuật bảo tồn mô buồng trứng trước khi điều trị. GS. Ánh dẫn chứng một trường hợp đặc biệt: bé gái 11 tuổi bị ung thư buồng trứng phải cắt bỏ, nhưng phần buồng trứng lành được bảo tồn. 13 năm sau, cô gái được cấy ghép trở lại và đã sinh con khỏe mạnh.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết kĩ thuật này được chỉ định cho các bệnh nhân ung thư vùng tiểu khung phải xạ trị, vì tia xạ có thể phá hủy buồng trứng lành, hoặc những phụ nữ có mong muốn sinh con muộn do điều kiện cá nhân. Dù vậy, ông nhấn mạnh, đây không phải là biện pháp khuyến khích sinh con ở tuổi muộn, mà là giải pháp nhân văn dành cho người bệnh có nguy cơ mất đi thiên chức làm mẹ do điều trị bệnh.

Hiện Bệnh viện Phụ sản Trung ương là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam chuẩn bị triển khai kĩ thuật này, với đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu và đề xuất Bộ Y tế phê duyệt như một hướng đột phá trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hội nghị thu hút nhiều chuyên gia tham dự và chia sẻ kiến thức.

Ngành sản phụ khoa Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá ngành sản phụ khoa đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hòa cùng dòng chảy y học thế giới khi tập trung vào các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc thai kì và ung thư cổ tử cung, di truyền học trong chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản hiện đại và đặc biệt là bảo tồn chức năng sinh sản trong ung thư.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành sản phụ khoa cần đi đầu trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các thuật toán học máy vào sàng lọc, chẩn đoán sớm và quản lí thai kỳ nguy cơ cao, để không một thai phụ nào bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, cần chuẩn hóa quy trình chăm sóc toàn diện bà mẹ - trẻ sơ sinh từ tiền sản đến hậu sản, gắn với các hướng dẫn quốc tế và thực tiễn Việt Nam, nhằm giảm tử vong mẹ, tai biến sản khoa và nâng cao chất lượng sống của phụ nữ.

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp 2025 là sự kiện khoa học uy tín hàng đầu của ngành, quy tụ hơn 1.500 đại biểu và hơn 80 báo cáo viên đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Australia, Italy, Đức, Malaysia… Sự kiện đánh dấu hơn 25 năm hợp tác chuyên môn bền chặt giữa hai nước trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ y học.

Năm nay, lần đầu tiên hội nghị giới thiệu chuyên đề bảo tồn khả năng sinh sản cho phụ nữ mắc ung thư - một hướng tiếp cận mới, giàu tính nhân văn và thực tiễn.

Trong dịp này, Bộ Y tế cũng trao Kỉ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân” cho 4 chuyên gia quốc tế có nhiều đóng góp thầm lặng và bền bỉ cho sự phát triển của sản phụ khoa Việt Nam.

Bộ Y tế cũng trao Kỉ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân” cho 4 chuyên gia quốc tế.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, hơn 25 năm hợp tác y học Việt - Pháp không chỉ tạo nên một diễn đàn học thuật uy tín mà còn là cầu nối văn hóa, tri thức giữa hai dân tộc. Hơn 3.000 bác sĩ nội trú Việt Nam đã được đào tạo tại các bệnh viện danh tiếng của Pháp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong nước, trong đó có lĩnh vực sản phụ khoa.

Diễn ra trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, hội nghị năm nay được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự chuyển mình của ngành sản phụ khoa Việt Nam, nơi khoa học, công nghệ và lòng nhân ái cùng song hành để mang lại cơ hội sống và hạnh phúc trọn vẹn cho người phụ nữ.