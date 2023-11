Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép có chiều hướng gia tăng

TPO - Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2023.

Thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) đối với UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, Đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại 12 đơn vị gồm UBND huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang, thành phố Trà Vinh (mỗi nơi chọn 2 đơn vị UBND cấp xã), Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT), Cơ sở cai nghiện ma túy (Sở LĐ-TB&XH), Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Trường Đại học Trà Vinh).

Theo đánh giá chung, những năm gần đây, cùng với sự phát triển và hội nhập đã kéo theo tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp như: Một số thanh thiếu niên có lối sống tự do, buông thả, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, trong đó có việc sử dụng VK, CCHT trái phép để vi phạm pháp luật ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Kết luận thanh tra (KLTT) cho biết, UBND cấp huyện đã chỉ đạo công an phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND cấp xã mở các đợt vận động giao VK, VLN, CCHT. Kết quả, đã tiếp nhận 19 khẩu súng quân dụng, 3 khẩu súng thể thao, 4 khẩu súng săn, 8 khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự, 10 CCHT, 23 VK thô sơ và hơn 1.600 viên đạn các loại.

Kết quả thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, công an các huyện được thanh tra đã thụ lý tổng số 21 vụ, 57 đối tượng vi phạm về công tác quản lý, sử dụng VK. VLN, CCHT; khởi tố 8 vụ, 35 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ, 18 đối tượng với số tiền gần 160 triệu đồng, phạt cảnh cáo 4 đối tượng…

Bên cạnh những ưu điểm, KLTT cũng chỉ ra hạn chế, khuyết điểm đối với UBND cấp huyện như: Chưa chỉ đạo thực hiện các thủ tục để tiến hành tiêu hủy số VK, VLN, CCHT đã tiếp nhận, thu gom; chưa theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn kịp thời; chưa dự trù kinh phí bảo đảm cho việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định…

Đối với UBND cấp xã, chưa cấp kinh phí cho hoạt động phục vụ công tác vận động thu gom VK, VLN, CCHT; có 3/6 UBND cấp xã chưa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT theo chỉ đạo của UBND cấp huyện…

KLTT cho biết, trách nhiệm trước hết thuộc chủ tịch UBND các huyện, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức được thanh tra, chịu trách nhiệm với vai trò của người đứng đầu. Trách nhiệm cụ thể, phó chủ tịch UBND phụ trách được phân công, cấp phó các cơ quan, tổ chức phụ trách được phân công, trưởng công an, phó trưởng công an huyện, chỉ huy đội nghiệp vụ và cán bộ chiến sĩ, cán bộ, công chức được phân công trực tiếp tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT chịu trách nhiệm đối với hạn chế, khuyết điểm được nêu.

Về biện pháp xử lý, Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thủ trưởng cơ quan, tổ chức được thanh tra tổ chức kiểm điểm nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với cá nhân về trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, có giải pháp khắc phục đối với những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức được thanh tra tổ chức công khai KLTT, phát huy các ưu điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế...

Trước đó, ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo. Trong thư, Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kêu gọi tích cực hưởng ứng, thực hiện không tàng trữ, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép; tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép. Khi có yêu cầu giao nộp hoặc tố giác, đề nghị mọi người phản ánh qua ứng dụng VnelD trên điện thoại, qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh (0843458484), qua hộp thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an các cấp...