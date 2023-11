Kết quả nổi bật của Bộ Công an thực hiện Ngày Pháp luật năm 2023

TPO - Năm 2023, công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại đơn vị, địa phương nghiêm túc, có hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, chiến sĩ CAND về ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, chấp hành, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND...

Chủ trì soạn thảo nhiều dự án luật

Trong năm, Bộ Công an đã đẩy mạnh việc xây dựng các dự án luật do Bộ Công an được phân công chủ trì soạn thảo. Từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội cho ý kiến thông qua 2 Luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Xem xét, cho ý kiến 2 Luật, gồm: Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua 2 Luật, gồm: Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cho ý kiến 2 Luật, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng).

Hiện đang chủ trì lập hồ sơ đề nghị xây dựng 6 dự án luật để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cư trú.

Bên cạnh đó, đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, ban hành theo thẩm quyền 80 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 1 Nghị quyết của Quốc hội, 1 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 9 Nghị định của Chính phủ, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 3 Thông tư liên tịch, 64 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ; một số đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt đơn vị, thi tìm hiểu pháp luật, Câu lạc bộ nghiệp vụ pháp luật… để phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Từ tháng 11/2022 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 150 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT cho 6.230 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 72 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức gần 2.273 cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho 65.876 lượt cán bộ, chiến sĩ về các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật; sao gửi gần 1.800 văn bản, tài liệu về pháp luật; biên soạn, in ấn, cấp phát 2.329 cuốn sách, tài liệu pháp luật đến các đơn vị, địa phương thuộc quyền để tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú, trọng tâm là trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng CAND về các nội dung của Đề án 06, nhất là những tiện ích mang lại và kết quả thực hiện của lực lượng CAND, tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân tham gia thực hiện.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã tổ chức phổ biến, quán triệt cho Nhân dân các thông tin, kiến thức, tư vấn về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực cộng tác, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng CAND đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Thông qua các trang mạng xã hội: “Trị An viên”, “Góc cảnh giác”, “Loa làng”, “Bút xanh”, “Tre xanh”, “Cánh buồm đỏ”…, đã đăng tải, chia sẻ hàng nghìn tin, bài viết, hình ảnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, cảnh báo “tín dụng đen” và các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tăng cường công tác tham mưu, tư vấn giúp lãnh đạo Công an và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH tại địa phương; tổ chức triển khai thực hiện tháng cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được đẩy mạnh với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả như: phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương trong hoạt động tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, xe mô tô trên các tuyến đường trọng điểm; duy trì tuyên truyền trên màn hình LED, panô, áp phích; chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, truyền hình…

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đối tượng đặc thù được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo. “Tủ sách hướng thiện” để phạm nhân đọc báo và mượn đọc các loại sách, truyện đã được xây dựng, duy trì và tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều công an địa phương tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về tái hòa nhập cộng đồng ở cơ sở, như mô hình “Bạn giúp bạn cai nghiện ma túy”, “Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù”… góp phần chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng nêu trên.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót

Từ tháng 11/2022 đến nay, Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 11 đoàn kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại Công an các đơn vị, địa phương, qua đó phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, chiến sĩ, đề ra các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp có thẩm quyền nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, góp phần khắc phục những sơ hở, thiếu sót, khó khăn, bất cập do chính các quy định của pháp luật gây ra, đưa pháp luật vào thực tiễn công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ANTT.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 378 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong đó, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; PCCC và CNCH; tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội; quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; điều tra xử lý tội phạm, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; công tác nhập cảnh, xuất cảnh và quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; quản lý hành chính về trật tự xã hội (quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý cư trú và dân cư; quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông); phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường...

Qua thanh tra, kiểm tra đã ghi nhận được những ưu, khuyết điểm của Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực thi pháp luật liên quan đến các lĩnh vực công tác công an, từ đó đánh giá chính xác mức độ hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ rõ những bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở để kiến nghị với cấp có thẩm quyền kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Công an nhân dân

Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an là 320 thủ tục thực hiện ở 4 cấp, trong đó: cấp trung ương có 136 thủ tục; cấp tỉnh có 122 thủ tục; cấp huyện có 32 thủ tục và cấp xã có 30 thủ tục. Toàn bộ các thủ tục hành chính này đều đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu, thực hiện của cơ quan Công an và của Nhân dân.

Bộ Công an đã rà soát chuẩn hóa Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Bộ Công an trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, thông báo danh mục mã số kết quả thủ tục hành chính đến Công an các đơn vị, địa phương. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, bên cạnh thực hiện niêm yết thủ tục hành chính tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Công an một số địa phương đã ứng dụng công nghệ, niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR code.

Với cách làm này, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet thực hiện quét mã QR là dễ dàng tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, đảm bảo tính cập nhật, kịp thời khi các thủ tục hành chính có sự thay đổi, không cần phải in lại nội dung thủ tục hành chính như hình thức niêm yết bằng giấy.

Đến nay 100% Công an đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đã có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử trên Internet và công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; góp phần tuyên truyền, công khai thủ tục hành chính, là một kênh thông tin giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu.