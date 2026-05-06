Vì sao hàng trăm cá thể chim hoang dã bất ngờ xuất hiện ở Hồ Gươm (Hà Nội)?

Thục Hân

HHTO - Hàng trăm cá thể chim như vạc, diệc bất ngờ "tụ hội" quanh Hồ Gươm, bắt mồi, đậu trên cành cây… khiến nhiều người ngạc nhiên. Việc những chú chim này bỗng nhiên xuất hiện ở một hồ nước đô thị có thể nói lên điều gì?

Tóm tắt nhanh:

· Hàng trăm chim nước như vạc, diệc xuất hiện quanh Hồ Gươm những ngày gần đây.

· Đây là các loài thường sống gần hồ, đầm lầy và khu vực có nguồn thủy sinh.

· Hồ Gươm vẫn có thức ăn, cây lớn và môi trường tương đối phù hợp để thu hút những loài chim này.

· Người dân không nên đuổi bắt hoặc tiếp cận đàn chim hoang dã.

Mới đây, nhiều người dân và du khách đều rất bất ngờ khi thấy hàng trăm cá thể chim hoang dã xuất hiện quanh Hồ Gươm, bay lượn, đậu trên cành cây và săn bắt cá ở hồ. Những chú chim ở đây khá đa dạng, phổ biến nhất là các loài chim nước thuộc họ Diệc, theo báo Tiền Phong.

Những loài chim này thường sống ở các vùng như bãi bồi, cửa sông…, theo trang BBC Earth. Vậy tại sao chúng bất ngờ xuất hiện ở khu vực đô thị đông đúc như Hà Nội?

Chim hoang dã bay lượn gần Tháp Rùa ở Hồ Gươm
Những chú chim bay lượn ở Hồ Gươm. Ảnh: Hiếu Duy/ TPO.

Theo một số trang thông tin về động vật hoang dã thì các loài chim họ Diệc có tính thích nghi khá tốt và cũng xuất hiện ở một số môi trường đô thị trên thế giới khi ở các nơi đó có nguồn thức ăn, cây lớn để nghỉ ngơi và không có nhiều âm thanh ồn ào. Chẳng hạn, trang BBC Earth từng đăng tin về việc chim diệc sống và phát triển tốt ở Amsterdam (Hà Lan).

Chim diệc xám quen với môi trường đô thị ở Amsterdam (Hà Lan). Ảnh: Amsterdam for Visitors.

Việc nhiều cá thể chim nước cùng xuất hiện quanh Hồ Gươm có thể cho thấy khu vực này vẫn có nguồn thức ăn và cây lớn phù hợp để chim về kiếm ăn và trú đậu. Ngoài ra, thời điểm giao mùa cũng là lúc nhiều loài chim có xu hướng di chuyển giữa các khu vực sống để tìm nguồn thức ăn hoặc nơi sinh sản phù hợp hơn. Một số đàn chim có thể chỉ dừng chân tạm thời, nhưng cũng có nhóm ở lại lâu hơn nếu cảm thấy an toàn, phù hợp.

Sự xuất hiện của bầy chim ở Hồ Gươm phần nào cho thấy môi trường quanh Hồ Gươm vẫn có khả năng “giữ chân” động vật hoang dã, dù hồ nằm trong đô thị đông đúc. Trong những năm trước, Hà Nội cũng từng ghi nhận một số loài chim hoang dã kiếm ăn, làm tổ quanh khu vực hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Hình ảnh những đàn chim xuất hiện giữa trung tâm Thủ đô gợi nhắc quan niệm dân gian “đất lành chim đậu”, khiến nhiều người dân thích thú.

Chim nước săn cá trên mặt Hồ Gươm giữa trung tâm Hà Nội
Chim đang bắt cá ở Hồ Gươm. Ảnh: Hiếu Duy/ TPO.

Các chuyên gia về động vật hoang dã thường khuyên người dân không nên cho chim ăn, không đuổi bắt hoặc đến rất gần để chụp ảnh. Việc giữ khoảng cách và hạn chế gây tiếng động lớn sẽ giúp đàn chim duy trì tập tính tự nhiên, tránh bị căng thẳng hoặc bay đi.

Thục Hân
