Vi phạm nhỏ, doanh nhân có thể được tại ngoại

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đánh giá cao quy định chỉ được thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp mỗi năm một lần. Tuy nhiên, ông Đồng đề nghị bổ sung trong quá trình thanh tra, kiểm tra, không được yêu cầu doanh nghiệp xuất trình các loại giấy tờ do chính cơ quan nhà nước cấp và đã được công bố trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

“Hiện nay, nhiều giấy tờ đã được công khai trên hệ thống nên cơ quan thanh tra, kiểm tra có thể trích xuất xem trên môi trường mạng. Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ, nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình, khiến doanh nghiệp phải thuê cả chuyến xe để chở giấy tờ phục vụ cho việc thanh tra, rất phiền phức”, ông Đồng phản ánh.

Ông cũng đánh giá cao quy định đối với vi phạm, vụ việc về dân sự, kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được chủ động khắc phục vi phạm, thiệt hại. Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì không áp dụng xử lý hình sự. Tuy nhiên, đại biểu đoàn Quảng Trị cũng đề nghị, trong các vụ việc hình sự, nếu vi phạm nhỏ nên cho phép bảo lãnh để giám đốc doanh nghiệp tại ngoại.

“Nhiều vụ án, nếu doanh nhân tại ngoại thì có thể khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Bắt doanh nhân chỉ giải quyết được vụ việc nhỏ nhưng khiến doanh nghiệp lao đao, người lao động thất nghiệp, rất thiệt hại. Doanh nghiệp mình đã chậm rồi, thấy rủi ro là rụt lại nghe ngóng, không dám đi tiếp, nên đôi khi không lớn được”, ông Đồng nói.

Trao đổi bên lề phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, với những lĩnh vực trọng yếu, liên quan an toàn, sức khỏe và tính mạng con người, lĩnh vực có những nguy cơ rủi ro như thuế, gian lận thương mại..., việc kiểm tra cần chặt chẽ hơn so với các lĩnh vực khác. Do đó, cần phân quyền cho Chính phủ phân định rõ việc thanh tra, kiểm tra từng lĩnh vực ra sao, tránh tình trạng các cơ quan thực hiện chồng chéo nhiệm vụ.