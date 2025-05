Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp

TPO - Dự báo trong ngày và đêm nay (16/5), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong những ngày tới, khu vực này liên tiếp đón các đợt mưa dông, trời mát. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối nay ít mưa, dự báo từ ngày 20/5, khu vực này đón mưa dông trở lại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ chiều qua đến sáng sớm nay (16/5), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/5 đến 03h ngày 16/5 có nơi trên 80mm như Tênh Phông (Điện Biên) 94mm, Nậm Lúc (Lào Cai) 91.2mm, Án Lại (Cao Bằng) 168.6mm, Hồ Ngòi Là (Tuyên Quang) 122.2mm, Quảng Yên (Quảng Ninh) 80.4mm, Cửa Đạt (Thanh Hóa) 141.4mm, Châu Thắng (Nghệ An) 80.4mm.

Dự báo trong ngày và đêm 16/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa lớn kéo dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại các nơi trũng thấp.

Trước đó, khoảng 04 giờ 40 phút ngày 15/5/2025, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất khiến một người phụ nữ bị chết tại khu vực tổ dân phố số 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Nhận định vào khoảng chiều tối 17/5 đến sáng 18/5, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Từ ngày 19/5 mưa giảm.

Từ khoảng ngày 20/5, miền Bắc chuyển nắng nóng cục bộ, sau đó khoảng ngày 23-24/5, khu vực này lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, từ chiều tối 17/5 đến ngày 18/5 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 19/5 mưa giảm, từ khoảng ngày 20/5 có khả năng có nắng nóng diện rộng.

Quảng Bình đến Phú Yên những ngày tới ít mưa, trời nắng, riêng từ ngày 20/5 có khả năng có nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm ít mưa. Hình thái thời tiết này duy trì ở Nam Bộ đến ngày 19/5. Từ ngày 20/5, khu vực này lại đón mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.