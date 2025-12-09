Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Váy dự tiệc cưới của Tăng Thanh Hà chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng: Càng đơn giản càng sang

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mỗi lần làm khách mời đám cưới, Tăng Thanh Hà lại khiến netizen trầm trồ khen ngợi vì nhan sắc ấn tượng và gu thời trang quá đỉnh, toàn váy áo tối giản nhưng lại cực sang.

tang-thanh-ha-8.jpg

Trong tiệc cưới của rich kid Tiên Nguyễn, Tăng Thanh Hà xuất hiện đầy nổi bật với bộ váy trễ vai màu đỏ đô xếp tầng đầy mềm mại. Nữ diễn viên không đeo trang sức, búi tóc cao, trang phục cũng không có màu sắc rực rỡ hoặc kiểu dáng cầu kỳ nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ khí chất sang chảnh, vóc dáng mảnh mai.

tang-thanh-ha-3.jpg
tang-thanh-ha-11.jpg

Đây không phải lần đầu tiên Tăng Thanh Hà được khen ngợi hết lời khi dự tiệc cưới. Lần nào làm khách mời đám cưới, nữ diễn viên cũng ghi điểm nhờ trang phục đơn sắc, nhã nhặn nhưng vẫn sang trọng. Như một lần dự đám cưới người họ hàng bên nhà chồng ở Philippines, Hà Tăng tinh tế mặc áo dài Việt Nam. Nhìn cô nhã nhặn nhưng vẫn rất sang trọng trong bộ áo dài dáng suông màu nâu nhạt đi cùng quần lụa màu vàng.

tang-thanh-ha-4.jpg

Tới lễ cưới bên bờ biển của một người bạn thân. Nữ diễn viên chọn bộ váy lụa trắng đầy kín đáo, có thiết kế trang nhã và đầy thanh lịch. Khoảnh khắc Hà Tăng sánh đôi bên chồng khiến netizen chỉ biết tấm tắc khen bức ảnh toát ra vẻ hào môn đậm nét.

tang-thanh-ha-6.jpg
tang-thanh-ha-9.jpg

Tăng Thanh Hà luôn tránh trang phục quá rườm rà, cầu kỳ có phần lấn át cả cô dâu mà chọn váy đơn sắc với tông màu trang nhã như kem, be, tro của hoa hồng, cam đất cùng chất liệu mềm mại, bay bổng khi tham dự tiệc cưới. Thiết kế của những bộ váy này nhấn nhá vào những chi tiết cắt may khéo léo chứ không nghiêng về đính kết cầu kỳ.

tang-thanh-ha-10.jpg

Chỉ cần một bộ váy xéo vai mềm mại với những đường rủ trên vai, hoặc mẫu váy cam đất có hàng khuy bọc vải chạy dọc theo thân là đủ để Tăng Thanh Hà tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn trong tiệc cưới.

tang-thanh-ha-7.jpg

Chưa kể nữ diễn viên còn rất chú ý chọn trang phục ăn ý với chồng khi hai bên luôn có sự tương đồng, hài hòa về màu sắc, càng giúp cho Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn thêm nổi bật khi sánh bước bên nhau.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tăng Thanh Hà #Tăng Thanh Hà style #Tăng Thanh Hà mặc đẹp #Tăng Thanh Hà đám cưới #Tăng Thanh Hà áo dài

