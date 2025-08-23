Vàng SJC tăng rất mạnh, 127 triệu đồng/lượng

TPO - Trong phiên giao dịch sáng nay (23/8), giá vàng JC tăng mạnh lên gần 127 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng liên tục lập kỷ lục và nhà đầu tư mua ở vùng giá cao gặp nhiều bất lợi.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp khác cùng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 126,6 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giá kỷ lục của vàng miếng SJC. Đây đã là lần thứ 7 trong kể từ đầu năm 2025 giá vàng miếng lập kỷ lục. Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá vàng miếng đã 5 lần liên tiếp phá đỉnh, sau các mốc 124,1 triệu/lượng ngày 7/8; 124,4 triệu/lượng (8-11/8); 124,7 triệu/lượng (14/8) và 125 triệu/lượng (18-20/8); 125,4 triệu/lượng (21-23/8).

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 40 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng liên tục lập kỷ lục gây rủi ro cho nhà đầu tư mua giá cao.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng lên mức kỷ lục mới. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 118,7 - 121,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 118,3 - 121,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

So với hồi đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng hơn 40%. Và người mua vàng nhẫn từ đầu năm nếu bán ra ở vùng đỉnh lịch sử này sẽ hưởng khoản lãi hơn 35 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước đã tăng tới 3 triệu đồng/ lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.372 USD/ounce, tăng 34 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới gần 108 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với vàng thế giới gần 19 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhận định, giá vàng trong nước đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xu hướng đi lên của giá vàng thế giới.

Hơn nữa, tại thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ bị tác động bởi giá thế giới mà còn gặp thách thức lớn từ mặt bằng cung - cầu trong nước.

Chính phủ đang trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng. Theo ông Hiếu, tiến độ sửa đổi còn chậm và cần được thúc đẩy nhanh hơn.

Dự báo về xu hướng giá vàng từ nay đến cuối năm, ông Hiếu cho hay nếu giá vàng thế giới vượt 3.500 USD/ounce, thị trường vàng trong nước sẽ tiếp tục lập đỉnh mới, mốc 130 triệu đồng/lượng hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông Hiếu cũng lưu ý các nhà đầu tư và người dân hết sức thận trọng. Theo ông Hiếu, khi giá vàng tăng cao, lực bán sẽ xuất hiện để chốt lời, tạo ra các đợt giảm sâu bất ngờ. Những người mua vào ở vùng giá cao dễ rơi vào thế bất lợi. Đầu tư vào vàng lúc này là kênh nhiều rủi ro, cần cân nhắc kỹ. Người mua cần theo dõi sát biến động thị trường và chính sách điều hành để có lựa chọn cho phù hợp.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hữu Huân cho rằng, chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới ở mức hơn 15 triệu đồng/lượng sẽ có rủi ro cho những ai đang nắm giữ vàng trong nước.

"Đó là rủi ro về mặt chính sách. Bất cứ lúc nào Ngân hàng Nhà nước siết chặt kiểm soát thị trường, hoặc Thủ tướng chỉ đạo phải có biện pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, hay Nghị định 24 được sửa đổi, tức là khi chính sách thay đổi và nguồn cung được khơi thông, giá vàng trong nước hoàn toàn có thể giảm mạnh để tiệm cận hơn với giá thế giới", ông Huân nói.