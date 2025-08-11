Vài giây "Jealous Type" đủ để Doja Cat làm mạng xã hội bùng nổ, album mới được săn đón

HHTO - Doja Cat chính thức thông báo trở lại với ca khúc "Jealous Type" bằng một chiến dịch quảng bá đầy sáng tạo. Đây sẽ là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 5 của nữ ca sĩ mang tên "Vie".

Mới đây, Doja Cat đã chính thức thông báo trở lại sau hơn một năm vắng bóng với đĩa đơn Jealous Type, được dự kiến ra mắt vào ngày 21/8. Để quảng bá cho ca khúc, nữ ca sĩ đã tạo đường dây nóng mang tên Vie Hotline trên Instagram cá nhân, nơi người hâm mộ có thể trực tiếp gọi điện và nhận “tư vấn tình cảm” từ chính Doja Cat. Chiêu trò truyền thông độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Doja Cat chính thức công bố đĩa đơn mới nhất - Jealous Type.

Bên cạnh đó, Doja Cat đã đăng tải một đoạn snippet (đoạn nhạc ngắn) của ca khúc Jealous Type trên nền tảng YouTube. Chỉ với chưa đầy 30 giây, nữ rapper đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi đoạn nhạc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên TikTok và Instagram Reels, thu về hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt sử dụng chỉ trong vài ngày. Cô nàng cũng đã trình diễn ca khúc tại lễ hội âm nhạc Outside Lands và nhận về nhiều phản ứng tích cực.

Đoạn snippet cho đĩa đơn Jealous Type của Doja Cat.

Với Jealous Type, Doja Cat lần đầu bắt tay cùng Jack Antonoff - một trong những nhà sản xuất nhạc Pop xuất sắc nhất thập kỷ, người đứng sau nhiều bản hit của Taylor Swift và Lana Del Rey. Là đĩa đơn mở màn cho album phòng thu thứ năm Vie, ca khúc mang đậm màu sắc thập niên 80, đánh dấu sự trở lại của Doja Cat với nhạc Pop sau khi khám phá thể loại Rap trong album trước, Scarlet 2 CLAUDE.

Jack Antonoff là người đứng sau ca khúc Jealous Type.

Theo tiết lộ từ ekip, album Vie được dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, quy tụ nhiều nhà sản xuất tên tuổi từng góp phần tạo nên các bản hit Say So, Kiss Me More hay Paint The Town Red. Sự bùng nổ của snippet Jealous Type này khiến giới hâm mộ tin rằng album phòng thu sắp tới của Doja Cat sẽ là một cú nổ lớn.

