Vạ vật ở sân bay từ nửa đêm tới sáng vì delay; Vội mai táng người đàn ông tử vong bất thường

TPO - Vạ vật ở sân bay Tân Sơn Nhất từ nửa đêm tới sáng vì delay; Đôi rồng chầu sen ở đường hoa Nguyễn Huệ gần hoàn thiện; Triệt phá nhiều băng ‘tín dụng đen’ câu kết với nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi; Manh mối vụ gia đình vội mai táng người đàn ông tử vong bất thường ở Bình Thuận...là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Triệt phá nhiều băng ‘tín dụng đen’ cấu kết với nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và 3 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo điều tra ban đầu, Ngãi cầm đầu đường dây cho vay với lãi suất lên đến 180%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

PC02 còn phát hiện nhóm “tín dụng đen”, trong đó có Phạm Minh Châu (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, nhân viên ngân hàng), cấu kết chung với nhóm cho vay lãi nặng để cho vay với lãi suất cao. Theo đó, Châu cấu kết với nhóm người cho vay lãi nặng ngoài xã hội và cho người khác vay với lãi suất lên đến 180%/năm để đáo hạn hợp đồng vay của ngân hàng.

PC02 còn triệt phá nhóm “tín dụng đen” do Tôn Nữ Kim Khánh (45 tuổi, ngụ quận 10) hoạt động cho vay lãi nặng. Công an xác định, Khánh móc nối với một số nhân viên ngân hàng ở TPHCM để cho nhiều người vay với lãi suất 188%/năm. Chỉ trong 5 tháng, Khánh và đồng bọn đã cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Vạ vật ở sân bay Tân Sơn Nhất từ nửa đêm tới sáng vì delay

Rạng sáng 3/2, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách. Bên trong ga quốc nội, hàng ngàn người lỉnh kỉnh hành lý, lớp đứng, lớp ngồi kín các cửa ra máy bay. Trong đó, có rất nhiều người đã bị delay từ 0h tới hơn 7h sáng 3/2. Một số người dẫn theo người già, con nhỏ bày tỏ quá mệt mỏi khi phải chờ đợi ở sân bay suốt nhiều giờ đồng hồ.

Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ, đôi rồng chầu sen Tết 2024 đang gần hoàn thiện

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Giáp Thìn 2024 có chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" đánh dấu sự trở lại của con giáp Thìn sau vòng chu kỳ 12 năm.

Bố cục thành 3 phân đoạn, đường hoa Tết năm nay hứa hẹn chinh phục khách thưởng ngoạn với đại cảnh ấn tượng và tiểu cảnh đa dạng. Những ngày này, đơn vị thi công linh vật tại Đường hoa Nguyễn Huệ đang tất bật ngày đêm để kịp tiến độ, phục vụ người dân tham quan dịp Tết.

Tràn ngập hoa Tết, giá rẻ hơn mọi năm ở TPHCM

Những ngày gần đây, tại các chợ hoa Tết ở TPHCM như Công viên 23 Tháng 9 và Công viên Lê Văn Tám (quận 1), Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận) tràn ngập hoa với đủ sắc màu rực rỡ.

Hoa kiểng các loại từ các địa phương khác đã được tập kết về với số lượng lớn, đầy đủ các loại hoa vạn thọ, mồng gà, cúc, thược dược, hướng dương, đào, mai...

Giá các loại hoa kiểng Tết năm nay tại các chợ hoa được người bán đưa ra mức giá thấp hơn năm ngoái đáng kể. Nguyên nhân được nhận định là kinh tế khó khăn, sức mua hoa kiểng Tết dự kiến năm nay sẽ giảm mạnh nên người bán không dám nói thách với giá cao chót vót như mọi năm.

Bình Dương: Giá đất có nơi sẽ tăng đến 247% so với giá hiện tại

Ngày 3/2, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.

​Theo đó, dự thảo Nghị quyết cơ bản vẫn giữ như cấu trúc theo Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để áp dụng từ ngày 1/4/2024.

Dự thảo điều chỉnh tăng tại các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo mức giá đất giữa các huyện khu vực phía Bắc chênh lệch không quá lớn. Mức giá đất sau khi điều chỉnh tăng từ 11% đến 95% (tương ứng mức tăng từ 25.000 đồng/m2 đến 90.000 đồng/m2) so với mức giá hiện hành.

Tỉnh dự kiến điều chỉnh mức giá các loại đất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc TP. Thủ Dầu Một và TP. Dĩ An bằng mức giá tối đa khung giá do Chính phủ quy định tại Nghị định số 96. Mức giá đất điều chỉnh tăng bình quân 73% đối với TP. Thủ Dầu Một và tăng bình quân 125% đối với TP. Dĩ An so với mức giá hiện hành (tương ứng bằng bình quân 45% so với giá phổ biến trên thị trường).

Ngoài ra, Bình Dương dự kiến điều chỉnh mức giá các loại đất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại và giá các loại đất phi nông nghiệp tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh bằng bình quân 45% so với giá phổ biến trên thị trường (tương ứng mức tăng từ 55% đến 247% so với mức giá hiện hành).

Rồng vàng Bình Dương được khen đẹp nhất từ trước đến nay

Rồng vàng uy nghi, linh vật năm Giáp Thìn 2024 của Bình Dương chính thức trình làng, thu hút sự chú ý của người dân, cộng đồng mạng. Đánh giá của người dân địa phương và cả cư dân mạng, đều cho rằng rồng của tỉnh Bình Dương hấp dẫn hơn những nơi khác ở chỗ đôi mắt “có hồn”.

Hé lộ manh mối vụ gia đình vội mai táng người đàn ông tử vong bất thường ở Bình Thuận

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc ông T.V.T (42 tuổi, trú khu phố 6, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết) tử vong bất thường với vết thương trên ngực và được người nhà vội vàng tổ chức mai táng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Văn Lộc (19 tuổi) là người đã gây ra cái chết của ông T.V.T (cha ruột của Lộc).

Theo lời khai của Lộc, khoảng 23h ngày 25/1, Lộc nói chuyện với ông T. về việc đi hỏi vợ cho mình. Tuy nhiên, lúc này ông T đã uống rượu và không đồng ý nên giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Ông T. tức giận xuống bếp lấy dao. Trong lúc Lộc giằng co lấy con dao trong tay bố thì không may dao đâm vào ngực ông T, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Lộc và người thân trong gia đình bàn bạc không báo lực lượng chức năng mà dọn dẹp hiện trường, xóa dấu vết và tổ chức đám tang. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi liên quan.

Lên mạng tuyên bố bể hụi hơn 49 tỷ đồng, cặp vợ chồng bị khởi tố

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cùng tội danh trên, cơ quan điều tra khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với vợ của Huy là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, từ năm 2019 đến thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận tham gia (chơi hụi tuần, hụi tháng) với số tiền góp từ 1 - 100 triệu đồng.

Đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 26/5/2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi khiến nhiều người tham gia bức xúc, kéo đến văn phòng của Huy để đòi tiền.

Theo xác minh của cơ quan công an, vợ chồng Huy đã chiếm đoạt của 337 cá nhân với số tiền hơn 49 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định.