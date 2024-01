Phát hiện đường dây ma túy lớn nhất lịch sử với 500 bị can; Bắt 'trùm' giang hồ 'Cảnh đen' cùng đàn em

TPO - Phát hiện đường dây ma túy lớn nhất lịch sử từ vụ 4 tiếp viên hàng không; Thực hư chuyện Bí thư phường ở Vũng Tàu ưu ái người thân; Bắt người đàn ông lừa bán căn nhà trị giá 60 tỷ đồng; Bắt 'trùm' giang hồ cùng nhóm đàn em... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Chủ tịch TPHCM gửi 'trát' phê bình tới thủ trưởng 7 sở ngành

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi mới đây có công văn gửi thủ trưởng các sở ngành thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ trình tại kỳ họp HĐND thành phố.

Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM phê bình thủ trưởng các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố.

Các đơn vị này bị phê bình do chưa hoàn thành nhiệm vụ, chậm tham mưu, chậm báo cáo đối với các nội dung đã có kế hoạch cần trình HĐND thành phố trong năm 2023.

TPHCM: Phát hiện đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử từ vụ 4 tiếp viên hàng không

Chiều 19/1, tại Hội nghị Phòng chống ma túy qua đường hàng không diễn ra tại Hà Nội, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TPHCM - cho biết, từ vụ án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma tuý, Công an TPHCM đã lập chuyên án truy xét và trong ngày đầu tiên đã bắt 36 nghi phạm và lần ra những kẻ cầm đầu tại huyện Yên Thành, Nghệ An.

Sau 10 tháng truy xét, Công an TPHCM đã triệt phá 150 đường dây ma liên quan nhóm này. Tính đến nay đã có 381 người bị khởi tố, tang vật thu được là 130 kg ma túy. Công an TPHCM chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng.

"Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta nên thử hình dung nếu không triệt phá được thì hệ lụy sẽ thế nào. Chúng tôi dự kiến có 500 bị can trong chuyên án này", Thiếu tướng Mai Hoàng nói, đồng thời cho biết mục tiêu cuối cùng sẽ khởi tố những kẻ trong đường dây ở bên Pháp và thu giữ tối đa số tiền vận chuyển ma túy.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hư chuyện Bí thư phường ở TP. Vũng Tàu 'bao che cán bộ, ưu ái người thân'

Ngày 18/1, Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát đi thông cáo về một số vấn đề trong công tác quản lý cán bộ tại phường 12, TP. Vũng Tàu.

Theo đó, thời gian gần đây có thông tin đặt vấn đề về việc bà Hồ Thị Thu Thủy - Bí thư Đảng ủy phường 12 bao che để giới thiệu bà V.T.T.H - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường 12 bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12. Bà Thuỷ đã che giấu thông tin bà H. chưa đủ điều kiện theo quy định để được giới thiệu bầu chức Phó Chủ tịch UBND phường.

Về sự việc này, Thành ủy Vũng Tàu thông tin: Công tác cán bộ là công tác của Đảng, do tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường 12 quyết định, không cá nhân nào có quyền tự ý quyết định về công tác cán bộ, kể cả người đứng đầu Ban Thường vụ cấp ủy.

Theo Thành ủy Vũng Tàu, tại thời điểm Đảng ủy phường 12 có tờ trình giới thiệu bà V.T.T.H để bầu vào chức Phó Chủ tịch UBND phường 12, bà Hồ Thị Thu Thủy chưa phải là người đứng đầu Ban Thường vụ.

"Điều này cho thấy việc giới thiệu bà H. để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12 bất luận đúng hay sai cũng không thể quy kết trách nhiệm cá nhân cho bà Hồ Thị Thu Thủy", thông cáo của Thành ủy Vũng Tàu nêu.

Cũng theo Thành ủy Vũng Tàu, việc Đảng ủy phường 12 giới thiệu bà H. bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12 là có báo cáo cụ thể thông tin với cấp trên để xem xét quyết định.

Sau đó, UBND TP. Vũng Tàu có công văn không đồng ý giới thiệu bà H. để bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12 vì chưa đủ điều kiện theo quy định về trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước.

Nhận được văn bản trả lời, bà H. đã bổ sung các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại thời điểm đó, gồm giấy chứng nhận đang theo học chương trình trung cấp lý luận chính trị và giấy chứng nhận đăng ký theo học chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên.

Từ đó, UBND TP. Vũng Tàu đã có tờ trình đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chấp thuận giới thiệu bà H. để bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 12.

Đồng Nai: 17 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hải sản ở quán nướng

Ngày 16/1, Phòng Y tế TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các vi phạm của cơ sở ăn uống để xảy ra vụ 17 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Theo đó vào ngày 16/1, Phòng Y tế tiếp nhận thông tin 4 người nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trước đó vào ngày 13/1, Phòng Y tế đã ghi nhận 13 trường hợp khác nghi bị ngộ độc thực phẩm được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai với các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao…

Tất cả 17 bệnh nhân đều đã ăn uống các món hàu, bào ngư, nấm tại quán bò nướng Flamme Buffalo (đường Trương Định, phường Tân Mai, TP Biên Hòa) vào tối ngày 11/1. Đến nay, có 13 người đã xuất viện, 2 người điều trị tại nhà, 2 trẻ em đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Bình Thuận muốn xây đường kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào nội đô Phan Thiết

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, điều chỉnh vị trí ga Mương Mán thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận và kiến nghị xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào trung tâm TP. Phan Thiết.

Tuyến kết nối đường bộ cao tốc đến trung tâm TP. Phan Thiết dự kiến giao cắt với đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại lý trình Km 1393+000. Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải mở tuyến đường kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào trung tâm TP.Phan Thiết theo kế hoạch.

Đồng Nai: Bắt 'trùm' giang hồ cùng nhóm đàn em

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc làm giả giấy tờ đất rồi rao bán cho nhiều người.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trên khi đang lẩn trốn tại đây.

Đối tượng cầm đầu là Trịnh Thế Cảnh (thường gọi Cảnh đen, 37 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) cùng nhiều đối tượng khác đã bị bắt giữ. Trong đó, một số đối tượng là “trợ thủ” đắc lực cho Cảnh, gồm Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi), Phạm Ngọc Tân (46 tuổi) đều quê TP. Hải Phòng, tạm trú tại P. Trảng Dài; Nguyễn Thanh Hồng (thường gọi Hồng đen, 39 tuổi, ngụ P. Trảng Dài); Phạm Mạnh Tuấn (30 tuổi, quê tỉnh Nam Định, ngụ P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa).

Theo điều tra, nhóm đối tượng do Cảnh đen cầm đầu đã dùng thủ đoạn làm giả nhiều hồ sơ, giấy tờ các thửa đất đang có tranh chấp tại địa bàn TP. Biên Hòa và một số khu vực lân cận, sau đó bán cho người khác.

Cụ thể, Cảnh và đồng bọn đã làm giả hồ sơ đất của ông T.V.H. (người nhà của Cảnh nhưng đã mất) rồi bán lại cho nhiều người dân ở TP. Biên Hòa và một số địa phương khác. Khi người dân mua đất, xây dựng nhà cửa thì phát hiện thửa đất cũng được bán cho nhiều người khác nên đã xảy ra tranh chấp.

Đồng Nai: Thiếu nữ mù mắt, nhập viện cấp cứu vì tiêm filler thẩm mỹ ở tiệm cắt tóc, gội đầu

Ngày 16/1, ông Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo Phòng Y tế huyện phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra cơ sở Spa Yuri Beauty Center. Đồng thời tiến hành tổng kiểm tra đối với các spa, trung tâm dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn huyện, nhằm chấn chỉnh hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 8/1, chị N.H.T. (18 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, huyện Tân Phú) đến spa Yuri Beauty Center tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú để thực hiện tiêm filler môi, cằm, mũi. Tại đây, chị T. được Nguyễn Hoàng Hòa Tiên (23 tuổi) thực hiện tiêm filler cằm, môi, mũi.

Sau khi tiêm, chị T. bị đau đầu, chóng mặt, nôn ói nên T. đã tự ý cấp thuốc cho chị T. uống, điều trị. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị T. được người nhà đưa đi cấp cứu. Hiện, chị T. đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán mất thị lực mắt trái.

Công an huyện Tân Phú đã xác minh vụ việc. Theo đó, Spa Yuri Beauty Center được cấp phép hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh với ngành nghề cắt tóc, gội đầu, trang điểm, do Nguyễn Thị Hường (25 tuổi, ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ hộ kinh doanh. Loại dung dịch được sử dụng để tiêm filler cho chị T. không rõ nguồn gốc.