Trụ trì chùa Từ Đức xin hoàn tục vì 'thiếu chuẩn mực'; Lý do không khởi tố vụ Chánh thanh tra Viện KSND bị tố hiếp dâm

TPO - Siêu tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam chạy tuyến TPHCM - Côn Đảo; Người đàn ông kinh doanh hạt điều ở Bà Rịa - Vũng Tàu trúng đấu giá biển số ngũ quý 7; CSGT Bình Thuận chốt chặn suốt ngày đêm trên quốc lộ 1A; Kết quả điều tra vụ nữ công dân tố bị Chánh thanh tra Viện KSND tỉnh Đồng Nai hiếp dâm...là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.

Trụ trì chùa Từ Đức bị đình chỉ đã hoàn trả y pháp, xin hoàn tục

Ngày 12/1, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã có phiên họp bất thường xử lý vụ việc của tu sĩ Thích Nhuận Nghi, trụ trì chùa Từ Đức, vì có hành vi vi phạm giới luật, đã bị tạm đình chỉ các chức vụ.

Thông tin cho hay tu sĩ Thích Nhuận Nghi đến trước chư tôn đức Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai bày tỏ với thái độ tự nguyện, sám hối về những hành vi làm phương hại đến đoàn thể người xuất gia, ảnh hưởng đến giáo hội.

Tu sĩ Thích Nhuận Nghi nhận lỗi và sám hối trước Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai sáng 12/1. Ảnh: Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Sau đó, tu sĩ Thích Nhuận Nghi nhận lỗi lầm, tự nguyện hoàn trả y pháp cho giáo hội và xin hoàn tục. Vì vậy, Ban thường trực chấp nhận sự nhận lỗi và tự nguyện xin hoàn tục của đương sự với tên gọi Lê Trung Hai. Đồng thời, Giáo hội tỉnh sẽ trình lên Trung ương Giáo hội để xin ý kiến xóa tư cách thành viên là tu sĩ Thích Nhuận Nghi.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là tu sĩ ở chùa Từ Đức có những hành vi dung tục, việc làm không chuẩn mực với tư cách một tu sĩ Phật giáo.

Siêu tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam chạy tuyến TPHCM - Côn Đảo

Theo thông tin từ Sở GTVT TPHCM, tuyến đường thuỷ cao tốc TPHCM- Côn Đảo sẽ chính thức được khai thác chuyến đầu tiên vào ngày 23/2/2024 (nhằm ngày 14 tháng Giêng Âm lịch). Đơn vị khai thác sẽ sử dụng siêu tàu cao tốc Thăng Long, một con tàu được đóng mới dành riêng cho tuyến này.

Đây là con tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam hiện nay do Phú Quốc Express đóng mới tại Hải Phòng và hạ thuỷ vào tháng 5/2022. Dự kiến thời gian đi tàu từ TPHCM tới Côn Đảo khoảng trên 6 tiếng đồng hồ. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang chuẩn bị về nhân sự vận hành cũng như tính toán các phương án khai thác về số chuyến, giá vé… nhằm phục vụ hành khách tốt nhất cho hành trình mới này.

Ba thiếu nữ bị lừa bán vào quán karaoke ở Bình Dương để tiếp khách

Ngày 12/1, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (SN 1969, quê Nghệ An) và Mai Trung Dũng (SN 1980, quê Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán người.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, Phan Thị Hoài Thương (SN 1997, quê Nghệ An) và Mai Trung Dũng, tạo các trang facebook để đăng tải thông tin tuyển nhân viên nhằm lừa gạt các thiếu nữ đang cần tìm việc làm.

Nguyễn Văn Công là quản lý một quán karaoke có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Để tìm nữ tiếp viên làm việc tại quán, Công đã liên hệ với Thương và Dũng để tìm người.

Trong tháng 12/2023, Thương và Dũng đã lừa được 3 thiếu nữ, chở đến quán karaoke giao cho Công và được trả từ 5 triệu đến 8 triệu đồng/người. Số tiền này, Công ghi nợ và trừ vào tiền công của các nữ tiếp viên.

Bình Dương phát hiện 6 bác sĩ ‘dỏm’, chuyển hồ sơ để công an điều tra

Ngày 9/1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, qua quá trình rà soát, xác minh người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 6 cá nhân sử dụng chứng chỉ hành nghề giả.

Sau khi ghi nhận một số cá nhân sử dụng chứng chỉ hành nghề nghi là giả, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã gởi công văn đến các đơn vị, địa phương (nơi cấp chứng chỉ hành nghề) để xác minh. Theo công văn các nơi phản hồi về, những cá nhân nói trên chưa có ai được cấp chứng chỉ hành nghề.

Sở Y tế Bình Dương đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan công an để xem xét, xử lý. Theo thông tin ban đầu, các trường hợp được phát hiện, không thuộc cơ sở y tế công lập.

CSGT Bình Thuận chốt chặn suốt ngày đêm trên quốc lộ 1A

Từ 7h ngày 11/1 đến hết ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Cụ thể, cảnh sát giao thông cùng các lực lượng phối hợp lập 2 khu vực kiểm soát thường trực và 8 tổ thực hiện tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên tuyến quốc lộ 1A. Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với công an các tỉnh giáp ranh, gồm Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng kiểm soát phương tiện theo phương thức liên hoàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra 100% ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán và đầu năm khi lượng lớn công nhân, người lao động quay lại các thành phố lớn làm việc.

Đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn, đường dẫn nối cao tốc, Công an các địa phương trong tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật hợp lý để tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, tuần tra kiểm soát cơ động, kiểm soát tại một điểm, bảo đảm khép kín địa bàn và thời gian 24/24h.

Tài xế tông vào CSGT rồi tháo chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ" đối với Nguyễn Văn Trí (41 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định).

Khoảng 9h15 ngày 12/1, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện tại quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong đã chặn dừng xe ô tô tải mang BKS 18H - 002.13 do tài xế Nguyễn Văn Trí điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành, không xuất trình giấy tờ xe và điều khiển xe rời đi. Di chuyển trên quốc lộ 1 khoảng 4km, tài xế Trí cho xe rẽ vào đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT (C08) đã bố trí 2 hàng phương tiện chặn lối vào cao tốc và ra hiệu cho xe tải dừng lại. Tuy nhiên, xe tải do tài xế Trí điều khiển lách qua khoảng trống và lao thẳng vào các chiến sĩ CSGT đang ra hiệu dừng. Các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ đã kịp né tránh nên không xảy ra thương vong.

Kết quả điều tra vụ nữ công dân tố bị Chánh Thanh tra Viện KSND tỉnh Đồng Nai hiếp dâm

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa có thông báo gửi Viện KSND cùng cấp và bà N.T.L.L ngụ tại TP. Long Khánh (Đồng Nai) về việc đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa, sau khi nhận nguồn tin về tội phạm do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đến về việc bà N.T.T.L tố giác ông N.H.C, Chánh Thanh tra Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã có hành vi hiếp dâm hoặc cưỡng dâm xảy ra vào ngày 28/5/2020 tại phòng làm việc của ông này thuộc Viện KSND tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa xác định hành vi của ông C chưa đủ yếu tố cấu thành tội “hiếp dâm” hoặc “cưỡng dâm” và đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.L đối với ông N.H.C, Chánh Thanh tra, khiếu tố Viện KSND tỉnh với nội dung: Khoảng 14 giờ ngày 28/5/2020, bà bị ông C hiếp dâm tại phòng làm việc của ông này.

Trên cơ sở xác minh nội dung tố cáo, ngày 4/7/2022, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã kết luận không có căn cứ để kết luận ông N.H.C có hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, có đủ căn cứ kết luận ông N.H.C đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L tại phòng làm việc. Sau đó, ông C đã bị kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ và cho nghỉ việc.

Người đàn ông kinh doanh hạt điều ở Bà Rịa - Vũng Tàu trúng đấu giá biển số ngũ quý 7

Ngày 11/1, ông T.Q.M, chủ kinh doanh nông sản ở huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) xác nhận Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an đã có quyết định xác nhận biển số 72A-777.77 cho ông sau khi hoàn tất các thủ tục và nộp tiền theo quy định.

Trước đó vào ngày 23/12/2023 đã diễn ra phiên đấu giá biển số ô tô, trong đó có biển số 72A-777.77 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là biển số đẹp, được rất nhiều người săn đón và tham gia đấu giá.

Tại phiên đấu giá, từ giá khởi điểm 40 triệu đồng, giá trị biển số 72A-777.77 đã tăng cao sau 113 lượt trả giá.

Ông M. đã bỏ bước giá cuối cùng vượt các đối thủ hơn 500 triệu đồng để trúng đấu giá biển số xe 72A.777.77 với số tiền hơn 6,85 tỷ đồng. Đến ngày 10/1/2024, ông M. hoàn tất thủ tục nộp tiền đúng hạn và được Cục Cảnh sát giao thông ra quyết định xác nhận biển số cho ông.