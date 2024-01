Kết luận vụ án liên quan người mẫu Ngọc Trinh; Lý do đình chỉ vụ án đối với nguyên Giám đốc Sở TN&MT

TPO - Cơ quan điều tra kết luận vụ án liên quan người mẫu Ngọc Trinh; Bắt nhóm ‘sugar baby’ cướp tài sản của ‘sugar daddy’ dỏm trong khách sạn; Bao giờ các trạm thu phí ở Bình Dương dừng hoạt động?...là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.

TPHCM: Cơ quan điều tra kết luận vụ án liên quan người mẫu Ngọc Trinh

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, quê Trà Vinh, người mẫu, diễn viên) về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Xuân Đông (37 tuổi, ngụ quận 7) về các tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới của vụ việc liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh sau hơn 2 tháng "nữ hoàng nội y" bị bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Quá trình làm việc với cơ quan công an, bà Trinh và ông Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

TPHCM: Bắt nhóm ‘sugar baby’ cướp tài sản của ‘sugar daddy’ dỏm trong khách sạn

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi (25 tuổi, ngụ quận 12), Lê Quốc Doanh (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Đình K.A (17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Nhi và K.A sinh sống bằng nghề làm người mẫu khỏa thân và cặp kè với người đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền. Cuối năm 2023, Doanh được người quen là chị N.A (21 tuổi, quê Đắk Lắk) kể về việc bị một “sugar daddy" tên T.C lừa quan hệ tình dục nhưng không chu cấp tiền hàng tháng. Mới đây, Doanh kể lại sự việc cho bạn là Nhi, K.A. Nghe qua câu chuyện, Nhi và K.A nhận ra ông T.C lừa bạn của Doanh là người đang bị cộng đồng mạng “bóc phốt” vì chuyên dụ dỗ các cô gái là “sugar baby” để quan hệ tình dục và không chu cấp tiền như đã hứa hẹn.

Sau đó, nhóm của Doanh lên kế hoạch “trả thù” cho các cô gái bị ông T.C lừa. Tối 3/1, K.A dụ ông T.C lên khách sạn trên để ân ái. Nhận phòng xong, K.A yêu cầu ông T.C vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ. Lúc này, Doanh và Nhi từ một căn phòng khác lẻn vào, trốn trong tủ quần áo.

Lúc ông T.C mở cửa nhà vệ sinh lên giường nằm thì nhóm của Doanh xông ra, đấm, đánh túi bụi và dùng roi điện chích vào người nạn nhân, đồng thời quay phim lại để đăng trên mạng. Ngoài ra, nhóm của Doanh yêu cầu ông T.C đưa 15 triệu đồng tiền phí quan hệ với 2 cô gái trước đó và K.A. Trước khi rời đi, cả bọn lấy điện thoại iPhone 11 Pro Max, chìa khóa xe máy của ông T.C và yêu cầu nạn nhân chuẩn bị sẵn 15 triệu đồng nếu muốn chuộc lại số tài sản trên.

Bình Dương: Bao giờ các trạm thu phí dừng hoạt động?

Đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết dự án BOT nâng cấp Quốc lộ 13 (đoạn từ Km1+248 đến Km28+178) đến năm 2037 sẽ dừng hoạt động.

Đối với trạm thu phí Cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù (TP.Thủ Dầu Một) nối huyện Củ Chi (TP.HCM), dự kiến ban đầu đến năm 2022 hoàn vốn song đến nay vẫn đang tiếp tục thu phí cho đến năm 2031.

Còn trạm thu phí gần ngã tư Miễu Ông Cù trên tuyến ĐT.747A và trạm thu phí Tân Ba (gần ngã tư Miễu Ông Cù) đến năm 2032 sẽ dừng hoạt động.

Đối với trạm thu phí khu vực cầu Ông Bố, tuyến ĐT.743, Sở GTVT Bình Dương cho biết, hợp đồng giữa UBND tỉnh Bình Dương và Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương có hiệu lực 26 năm tính từ ngày 1/1/2006. Như vậy, đến năm 2032, trạm này sẽ dừng hoạt động.

Bình Dương: Tìm ra nguyên nhân khiến mặt nước Sông Bé trông như lớp bê tông đông cứng

Ngày 2/1, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một trang trại chăn nuôi heo có dấu hiệu xả chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra Sông Bé.

Cụ thể, trại heo Phú Giáo 02FF, tại ấp Đuôi Chuột (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) có diện tích chuồng trại 25.200m2, đang nuôi khoảng 15.500 con heo thịt.

Tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải của trại heo Phú Giáo 02FF, Đoàn kiểm tra ghi nhận, nước thải chăn nuôi của trại heo xả thẳng xuống Sông Bé với lưu lượng khoảng hơn 51m3/ngày đêm, có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng còn phát hiện một số chất thải nguy hại, như: bóng đèn huỳnh quang bị hư hỏng, bao bì đựng thuốc thú y, kim tiêm... Chủ trang trại cho biết đã chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải song đơn vị này chưa cung cấp được hợp đồng xử lý chất thải và chứng từ giao nhận chất thải.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lý do đình chỉ vụ án đối với nguyên Giám đốc Sở TN&MT

Ngày 5/1, Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải (54 tuổi, trú tại huyện Long Điền, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đồng thời, cơ quan chức năng cũng hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú", và hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hải.

Theo đó, Quyết định của Viện Kiểm sát nêu rõ, hậu quả do các hành vi của bị can gây ra đã được khắc phục. Vụ án đến giai đoạn điều tra, truy tố nhưng do chuyển biến tình hình và người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, ông Hải đã nộp số tiền hơn 983 triệu đồng để đảm bảo trách nhiệm giải quyết dân sự.

Đồng Nai: Bắn pháo hoa tại 3 điểm phục vụ người dân dịp Tết

Ngày 4/1, UBND tỉnh Đồng Nai thông qua văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh này sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tại sân vận động ở TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc. Thời gian từ 0h00 ngày 10/2 (đêm Giao thừa). Thời lượng bắn là 15 phút và được truyền hình trực tiếp. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa là từ nguồn xã hội hóa.

Bình Thuận: Sắp xếp lại 8 đơn vị hành chính trong 2 năm tới

Giai đoạn 2023 - 2025, Bình Thuận sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Lạc Đạo, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Bình Hưng, Hưng Long, Thanh Hải và các xã: Tiến Lợi, Phong Nẫm của TP. Phan Thiết.

Giai đoạn 2026 - 2030, Bình Thuận sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Bình Thuận sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết), phường Phước Lộc (thị xã La Gi), thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân), xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong).