Công an Bình Dương nói về người phụ nữ 39 tuổi làm thượng úy; Lương chuyên gia 400 triệu đồng/tháng ở sân bay Long Thành

TPO - Công an Bình Dương nói về người phụ nữ 39 tuổi làm thượng úy; Thu giữ 21 tỷ đồng tại nhà ông trùm đường dây mại dâm cao cấp có hơn 200 nữ tiếp viên; Phó Giám đốc Điện lực Bình Thuận được ủy quyền điều hành công ty,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

TPHCM sẽ mua lại hoa bị ế trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chính quyền thành phố sẽ mua lại hoa ế của các tiểu thương ở Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM). Đây là điểm mới được triển khai trong dịp Tết năm nay. Kinh phí từ hoạt động này sẽ được vận động từ nguồn xã hội hoá.

TPHCM: Thu giữ 21 tỷ đồng tại nhà ông trùm đường dây mại dâm cao cấp có hơn 200 nữ tiếp viên phục vụ khách

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Zhang Lei (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 7 người khác để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện nhà hàng Fortune trên đường Trần Hưng Đạo (phường 5, quận 5) do Zhang Lei làm chủ, đồng thời cũng là đối tượng cầm đầu chuyên tổ chức các hoạt động môi giới mại dâm với quy mô cực kỳ phức tạp. Khám xét tại nhà riêng của Zhang Lei, lực lượng chức năng thu giữ 21 tỷ đồng. Trên hồ sơ, sổ sách thu giữ thể hiện: Từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2023, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 44 tỷ đồng từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng.

Cơ sở này có khoảng 200 tiếp viên nữ và mỗi ngày tiếp hàng trăm lượt khách. Khách đến nhà hàng ăn uống và mua dâm các nữ tiếp viên hầu hết là người Trung Quốc hoặc người Việt gốc Hoa. Giá mua bán dâm dao động từ 5 - 12 triệu đồng/ đêm.

Bình Dương: Tai nạn liên hoàn khiến 5 ô tô dính chặt vào nhau, biến dạng

Chiều 28/12, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô trên đường ĐT.743, đoạn qua phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, chiếc xe tải chở nước mang biển số 61C-286.94 đang lưu thông trên ĐT.743 hướng từ TP Tân Uyên đi TP Thuận An.

Khi đến giao lộ với đường An Phú 35 (thuộc TP Thuận An), xe tải tông vào đuôi một ô tô 5 chỗ biển số 61K-286.50 chạy cùng chiều phía trước. Tiếp đó, chiếc ô tô 5 chỗ lao về trước tông vào một xe ô tô 7 chỗ màu trắng, đẩy chiếc xe này lao tới tông tiếp vào một ô tô 5 chỗ màu đỏ. Chiếc xe 5 chỗ tiếp tục lao đi tông vào đuôi một chiếc xe bán tải tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn giữa 5 xe. Tại hiện trường, 5 xe dính chặt vào nhau, trong đó hai ô tô 5 chỗ và một xe 7 chỗ do bị kẹp ở giữa nên bị biến dạng nặng ở phần đầu và đuôi.

Bình Dương: Đình chỉ hoạt động phòng khám bị tố bác sĩ dùng một tay phá thai

Ngày 27/12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương đã ký quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa Đại lộ Bình Dương thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Đại lộ Bình Dương (số 54 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Quyết định nêu rõ, Phòng khám đa khoa Đại lộ Bình Dương thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Đại lộ Bình Dương và các cá nhân có liên quan không được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 31/12/2023 dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ được tiếp tục hành nghề khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đây là phòng khám mà báo Tiền Phong có bài phản ánh về việc bác sĩ dùng một tay phá thai.

Công an Bình Dương nói về người phụ nữ 39 tuổi làm thượng úy

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương vừa công bố quyết định tuyển chọn chị Lê Ngọc Thu - cán bộ Công an xã bán chuyên trách vào lực lượng Công an tỉnh Bình Dương. Chị Thu là cán bộ công an xã bán chuyên trách, đang công tác tại Công an xã Tân Mỹ, chính thức được tuyển vào Công an tỉnh Bình Dương và được phong quân hàm thượng úy.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, chị Thu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; có đủ điều kiện về trình độ, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, năng lực, trách nhiệm và có nhiều cống hiến trong công tác.

Đặc biệt, chị Lê Ngọc Thu có 13 năm công tác trong lực lượng công an xã bán chuyên trách, trong đó có 7 năm là phó trưởng công an xã.

Phó Giám đốc Điện lực Bình Thuận được ủy quyền điều hành công ty

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, được uỷ quyền điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (trừ công tác cán bộ) từ ngày 19/12 cho đến khi ông Nguyễn Thành Ngôn - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận quay trở lại làm việc.

Đồng Nai: Doanh nghiệp bất ngờ cho nghỉ Tết tới 45 ngày

Tại Đồng Nai, một số doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng đã có kế hoạch cho người lao động nghỉ Tết dài ngày (từ 15 đến 45 ngày).

Cụ thể Cty Y.P (Khu công nghiệp Loteco, TP Biên Hòa) có lịch nghỉ từ ngày 2/2 đến ngày 19/2/2024 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết). Với lịch nghỉ Tết này, người lao động được hưởng lương trong 5 ngày nghỉ Tết theo quy định.

Công ty TNHH Gỗ L.F Việt Nam (KCN Tam Phước, TP Biên Hòa) cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 3/2 đến 25/2/2024. Công ty TNHH S.L.F Việt Nam (huyện Trảng Bom) dự kiến cho người lao động nghỉ Tết 3 tuần.

Công ty TNHH Y.C (TP. Biên Hòa) thông báo cho người lao động nghỉ Tết nguyên đán 45 ngày (kể từ ngày 2/1 đến 15/2/2024). Trong đó, người lao động nghỉ việc có lương từ ngày 9/2 đến 13/2, những ngày còn lại là nghỉ việc không lương.

Đồng Nai: Nhà thầu sân bay Long Thành tuyển lao động với mức lương 400 triệu đồng/tháng

Ngày 25/12, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (LĐ-TB&XH) về việc không nhận được hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí chuyên gia làm việc tại công trường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Trước đó vào ngày 30/11, Công ty IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Thổ Nhĩ Kỳ) là nhà thầu chính nước ngoài của gói thầu 5.10 (gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1) đã có văn bản gửi Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở chỉ đạo các cơ quan liên quan giới thiệu cung ứng người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc.

Cụ thể, nhà thầu tuyển chuyên gia tại 31 vị trí công việc. Trong đó, 3 vị trí gồm các chức danh: Đại diện nhà thầu, giám đốc dự án và trưởng phòng dự án có mức lương cao nhất là 400 triệu đồng/tháng, 29 vị trí còn lại có mức lương từ 75 triệu đồng đến 385 triệu đồng/tháng.