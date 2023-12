Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, các tỉnh, thành phía Nam, gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

TPHCM: Thành uỷ điều động cán bộ chủ chốt

Trong tuần, Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM đã có nhiều quyết định về tiếp nhận, điều động cán bộ.

Sáng 27/12, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, điều động, chỉ định bà Trần Hải Yến - Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, điều động, chỉ định bà Diệp Hồng Di - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Ngân hàng TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tối 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy có quyết định bổ nhiệm ông Trần Đình Ba - Trưởng phòng Phòng Biên tập 2, Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM giữ chức Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm chị Ông Thị Ngọc Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Trẻ - giữ chức Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại TP Thủ Đức

Sáng 29/12, UBND TP Thủ Đức xem xét, quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm 9 phó chủ tịch UBND phường theo cơ chế đặc thù về tổ chức, bộ máy chính quyền của TPHCM được quy định trong Nghị quyết 98.

Theo đó, điều động bà Nguyễn Thị Tường Thư - Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng đến công tác tại UBND phường Bình Chiểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường này.

Tiếp nhận và điều động ông Thi Văn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn Thủ Đức đến công tác tại UBND phường Hiệp Bình Chánh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Phương Ngọc - Phó Bí thư Thành Đoàn Thủ Đức đến công tác tại UBND phường Hiệp Bình Phước và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Điều động bà Võ Nguyễn Phương Trinh - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư đến công tác tại UBND phường Linh Trung và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Điều động bà Võ Thị Hồng Châu - Phó trưởng Phòng Tư pháp đến công tác tại UBND phường Linh Xuân và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Tiếp nhận và điều động bà Bùi Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Thủ Đức đến công tác tại UBND phường Long Thạnh Mỹ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Tiếp nhận và điều động ông Trần Văn Thương - Kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức đến nhận công tác tại UBND phường Phước Long B và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Điều động bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Long Trường đến công tác tại UBND phường Tăng Nhơn Phú B và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Điều động ông Hoàng Thân - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác UBND phường Thủ Thiêm và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức cũng điều động, bổ nhiệm 2 Phó trưởng Phòng Quy hoạch - Xây dựng và một nhân sự về công tác tại Đảng uỷ phường.

Cụ thể, tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Nam Hải - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thủ Đức đến nhận công tác tại Phòng Quy hoạch - Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Điều động ông Đặng Thanh Phong - Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Hữu đến công tác tại Phòng Quy hoạch - Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Điều động bà Mai Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Quy hoạch - Xây dựng đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Phú Hữu.

Bình Thuận: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí

Ngày 28/12, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm 6 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại công an các đơn vị, địa phương.

Cụ thể, điều động thượng tá Trần Đức Quế - Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại.

Điều động thượng tá Hồ Thanh Bình - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng thượng tá Lê Thế Thanh - Phó trưởng Phòng Hậu cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuyến - Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Tánh Linh.

Điều động trung tá Trần Văn Phúc - Đội trưởng của Phòng Cảnh sát Kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP. Phan Thiết.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng - Đội trưởng của Phòng Cảnh sát Hình sự được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã La Gi.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trao quyết định nghỉ hưu cho 5 cán bộ cấp cao

5 cán bộ được trao quyết định nghỉ hưu gồm: Bà Ngô Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung - Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Nguyễn Anh Triết - Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Lương Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Nguyễn Minh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm ông Trương Đức Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức Tổng Biên tập. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 11/12.

Bình Dương: Công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ

Ngày 27/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bình Dương đối với ông Phan Trọng Nghĩa. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/1/2024.

Ông Nghĩa trước đó là Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Dĩ An.