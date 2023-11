Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 3 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, các tỉnh thành phía Nam gồm TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

TPHCM: PGS.TS Trần Hoàng Ngân làm trợ lý Bí thư Nguyễn Văn Nên

Chiều 20/11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bổ nhiệm PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ chức trợ lý của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

Trước đó vào tháng 10/2022, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân giữ chức vụ thư ký của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

TPHCM có tân Trưởng ban Dân vận Thành uỷ

Cũng vào chiều 20/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, phân công và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê An Giang, có trình độ Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Mạnh Cường từng giữ các chức vụ chủ chốt, như: Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, Bí thư Quận ủy quận 5, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

TPHCM có tân Chánh Văn phòng Thành uỷ

Cũng trong chiều 20/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sơn - Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Hồng Sơn sinh năm 1981, quê quán Bến Tre. Ông Sơn có trình độ Cử nhân hành chính, Thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các vị trí công tác, như: Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận. Ông Sơn hiện là đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TPHCM có tân Phó Chánh văn phòng UBND TP

Sáng 20/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã chủ trì và trao quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Thủy - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Với sự bổ sung nhân sự mới, hiện nay, lãnh đạo Văn phòng UBND TPHCM gồm: Chánh Văn phòng Đặng Quốc Toàn và 4 Phó Chánh Văn phòng: Mai Hữu Quyết, Huỳnh Thị Thanh Hiền, Võ Thành Khả, Đinh Thị Thanh Thủy.

TPHCM: Tăng chức danh phó chủ tịch tại 52 phường, xã

Chiều 23/11, tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội định kỳ, ông Hồ Dũng Mân - Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, thành phố đang có kế hoạch tăng chức danh phó chủ tịch đối với 52 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 50.000 dân trở lên.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TPHCM khóa X đã thông qua Nghị quyết về Đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Trên cơ sở Nghị quyết số 80/NQ-HĐND được HĐND thành phố thông qua, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch (số 5342/KH-UBND) ngày 28/10/2023 về thực hiện tăng phó chủ tịch đối với 52 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 50.000 dân trở lên.

Căn cứ kế hoạch này, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đang thực hiện quy trình bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong thẩm quyền.

Đồng Nai: Kiện toàn Ban chỉ đạo dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Ngày 22/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định này, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức là Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo. Cùng với đó, lãnh đạo nhiều sở, ban ngành của tỉnh và UBND huyện Nhơn Trạch là các thành viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao để triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM theo đúng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Tây Ninh: Công bố quyết định của Giám đốc Công an Tây Ninh về công tác cán bộ

Ngày 21/11, Công an Tây Ninh tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, cơ quan này điều động Thượng tá Lê Trung Ái, Trưởng Công an huyện Tân Biên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Tây Ninh.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng Công an thị xã Hòa Thành, đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tân Biên.