Công bố quyết định của Giám đốc Công an Tây Ninh về công tác cán bộ

Công an tỉnh Tây Ninh điều động Thượng tá Lê Trung Ái, Trưởng Công an huyện Tân Biên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Tây Ninh

Ngày 21-11, Công an Tây Ninh tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Theo đó, cơ quan này điều động Thượng tá Lê Trung Ái, Trưởng Công an huyện Tân Biên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Tây Ninh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng tân Trưởng Công an TP Tây Ninh. Ông đề nghị ở vị trí công tác mới, Thượng tá Lê Trung Ái cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo Công an TP Tây Ninh hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, mục tiêu được giao.

Thượng tá Lê Trung Ái đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tín nhiệm để bản thân ngày càng hoàn thiện, tiến bộ trong công tác. Ông khẳng định tại đơn vị mới sẽ ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.

Thượng tá Lê Trung Ái, 44 tuổi, quê thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng Công an thị xã Hòa Thành, đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tân Biên.