Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 3 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, các tỉnh, thành phía Nam, gồm TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

TPHCM: Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Chiều 1/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm bà Lượng Thị Tới - Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM giữ chức vụ Phó Giám đốc sở này.

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị Ban giám đốc sở và cá nhân bà Lượng Thị Tới phát huy năng lực, sở trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Công nhận Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Saigontourist

Ngày 27/11, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc công nhận chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty TNHH MTV Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trương Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Saigontourist.

Bình Dương: Trao nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Ân - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kể từ ngày 1/12/2023.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã bổ nhiệm ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Châu - Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và ông Nguyễn Bá Khải - Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương kể từ ngày 1/12/2023.

Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Bông giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương; ông Lê Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Thanh Phong giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương.

Bình Dương: Công bố quyết định của Trung ương Đoàn về công tác nhân sự

Chiều 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định công nhận Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc công nhận Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đối với hai anh, chị gồm: anh Nguyễn Thanh Liêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn và chị Hồ Thanh Thảo - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương.

Công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc công nhận Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với anh Lương Văn Qui - Trợ lý Thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

Cũng tại hội nghị này, Thường trực Tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn bổ nhiệm lại anh Lê Quang Nhật giữ chức vụ Đội Trưởng Đội Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trưởng Công an huyện Đất Đỏ làm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 28/11, Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2020, ông Võ Tài Quốc khi đang là lãnh đạo Phòng An ninh nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đất Đỏ. Ông Quốc giữ vị trí này từ thời điểm đó tới nay.

Hiện nay Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Trần Tuấn Lĩnh là Trưởng ban. Các Phó trưởng ban gồm ông Trần Ngọc Hà và ông Võ Tài Quốc.