Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt công an 4 tỉnh

TPO - Tuần qua (từ 25 đến 29/12), Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định điều động Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa.

Thượng tá Đỗ Ngọc Dương (SN 1976), quê quán ở xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được Giám đốc Công an tỉnh điều động giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, thượng tá Đỗ Ngọc Dương có 25 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, trải qua nhiều vị trí khác nhau tại phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, tại Công an huyện Đồng Phú, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Phước, tại buổi lễ Đại tá Dương Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động Thượng tá Đoàn Văn Mười (47 tuổi, quê quán tỉnh Thái Bình), Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Đồng Phú. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2023.

Trước đó vào ngày 28/12, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Sóc Trăng, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh đối với Thiếu tá Đặng Văn Phương - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Châu Thành

Điều động Thiếu tá Võ Thành Việt - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Long Phú.

Điều động Trung tá Nguyễn Ngọc Lành - Phó trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh.

Bổ nhiệm Trung tá Huỳnh Thị Việt Kiều - Trưởng Công an Phường 4, thành phố Sóc Trăng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận điều động và bổ nhiệm 6 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại công an các đơn vị, địa phương.

Cụ thể, điều động thượng tá Trần Đức Quế - Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại.

Điều động thượng tá Hồ Thanh Bình - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và thượng tá Lê Thế Thanh - Phó trưởng Phòng Hậu cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuyến - Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Tánh Linh.

Điều động Trung tá Trần Văn Phúc - Đội trưởng của Phòng Cảnh sát Kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP. Phan Thiết.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng - Đội trưởng của Phòng Cảnh sát Hình sự được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã La Gi.