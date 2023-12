Công an Cần Thơ điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Dũng - Trưởng Công an huyện Phong Điền giữ chức Trưởng Công an quận Ninh Kiều; Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng An ninh nội địa giữ chức Trưởng Công an huyện Phong Điền.