Trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Thượng tá Hoàng Tiền Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT huyện này. Công an tỉnh Bình Dương cũng trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Công an huyện Dầu Tiếng đối với thượng tá Nguyễn Văn Dũng.

Ngày 19/12, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đã tổ chức lễ trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đối với Thượng tá Hoàng Tiền Phương, hiện đang là Trưởng Công an huyện này.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Công an huyện Dầu Tiếng đối với Thượng tá Nguyễn Văn Dũng.

Thượng tá Hoàng Tiền Phương và Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.